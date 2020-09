Nga Mero Baze

Po prisja tia uronte dhe Ilir Meta ditëlindjen Fatos Nanos, që të kompletonte sjelljet e tij të kohëve të fundit, që nuk lë njeri pa i kujtuar kur ka lindur, apo kur k avdekur.

Por nuk e bëri.

Me sa duket tani ai kërkon figura me peshë kombëtare për ti përkujtuar dhe për ti identifkuar me projektin e tij politik. Kjo u pa qartë për shembull tek dekorimet për Luftën e Vlorës, ku të krijohej ideja që ajo është një luftë që e ka bërë LSI.

Modeli i Fatos Nanos si liberal nuk e ndihmon në idenë e tij për tu dukur si Babai i “Baballarëve të kombit”.

Pas një dedikimi të Edi Ramës, për liderin veteranë të socialistëve, thuajse e bën të gjithë nga një gjest për të. Madje filluan ta urojnë dhe shumë deputetë socialist, a thua më parë e kanë pas të ndaluar ta uronin publikisht.

Por më shumë se të tjerët, nga dedikimi i Edi Ramës, dukej i prekur Sali Berisha. Ai ngjante sikur i kishin marrë të dashurin dhe publikonte video që tregonte se cfarë ka thënë Fatos Nano për Edi Ramën, dikur kur ishin në luftë me njëri tjetrin. A thua se nuk e di këtë as Fatos Nano, as Edi Rama. Dhe këtë e thotë më 16 Shtator, dy ditë pas përvjetorit të vrasjes së Azemit, për vrasjen e të cilit Berisha ka akuzuar pa ju dridhur zëri fare, Fatos Nanon si vrasës dhe më pas e ka shpallur aleat kundër Edi Ramës për disa vite dhe e ka ftuar në festën e PD të takohet me demokratët që desh u vranë më 14 Shtator.

Dhe në gjithë këto pështjelllime që ka shkaktuar një dedikim i Edi Ramës për Fatos Nanon, secili shikon hallin e vet.

Ilir Meta nuk ka reaguar dhe ndoshta e ka mallkuar me vete Edi Ramën, se ja ka prishur projektin e Ditëlindjeve, me të cilët po ngjallte të vdekur nga varri dhe të vdekur mbi tokë, për ti bërë bashkë kundër tij.

Aq më keq që mund të ketë menduar se mos Rama e propozon për president pas 26 prillit, kur ai ka premtuar se do të ik nga Presidenca. Dhe do jetë betuar me vete që nuk ka për të ikur mos tia lëshoj vendin atij “tradhëtari”. Kur ja kujtoi Rexhep Mejdanit, që kishte ditëlindjen para një muaji, me siguri i ka shkuar në mendje të ftoj dhe Fatos Nanon, por ka pas frikë mos u prishte ditëlindjen.

Sali Berisha nga ana e vet ndjehet i frustruar nga ideja që e majta ngjan e bashkuar, ndërsa opozita e ndarë në tre katër copë. Përfytyro që ai nuk bind dot Lulin të pajtohet me Jozefinën, dhe tani duhet të duroj dhe paqen e Edi Ramës me Fatos Nanon. Dhe pas kësaj kërkon tu kujtoj Nanos e Ramës se ata dikur kanë sharë njëri tjetrin.

I gjithë ky pështjellim vetëm nga ideja se Rilindja po gjen mundësi të mbahet e bashkuar edhe përmes ditëlindjeve.

I vetmi që ndoshta se ka ditur se ka ditëlindjen sot mund të jetë Fatos Nano. Tani dhe ai e mësoi dhe me siguri i kini dhënë një rast ta shtyj deri në mesnatë duke pirë verë e duke u tallur me ata që e urojnë dhe mallkojnë. Feston rilindjen e ditëlindjes.