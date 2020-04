Profesor Doktor Tritan Kalo ka paralajmëruar mbi rrezikshmërinë e transmetimit të virusit disa nga poltikanët shqiptarë që në janar, muaj në të cilin situata aktuale dukej e largët për Shqipërinë, vend ku u mbajtën kongrese partish e mitingje në shesh.

I ftuar në emisionin Përballë të gazetarit Lutfi Dervishi, Profesor Kalo rrëfen se asnjë prej politikanëve nuk ia ka dëgjuar fjalën ndonëse ai i ka adresuar mbi rrezikun e këtij infeksioni.

“Jam ndjerë shumë keq. Dhe unë në mënyrë specifike drejtuesve apo individëve që janë drejtues të këtyre strukturave u jam adresuar pëe të shmangur realizimin e këtyre mitingjeve, kongreseve, e cdo takimi në sheshe apo jo sheshe ku kishte mbi 500 individë për rrezikshmërinë e transmetimit të infeksionit.”

Lutfi Dervishi : Dhe nuk ju dëgjuan?

Tritan Kalo : Është e cuditshme për rrezikshmërinë e transmetimit nuk më dëgjuan farë dhe unë kam një bring sepse ..

Lutfi Dervishi: A ju kërkuan ndjesë më pas?

Tritan Kalo : Politikanët tanë nuk e dinë se c’është ndjesa. Dinë se cështë interesi ekonomik apo poltik i tyre, por fjalën ndjesë se kanë në diskurset e tyre politike.

Në emsionin Përballë, Profesor Kalo apelon për më shumë vëmendjë ndaj mjekësisë në të ardhmen pasi sicc thotë ai trajtimi aktual i politikës dhe popullatës është një nga arsyet kryesore e largimeve massive të bluzave të bardha jashtë Shqipërisë.

“ Pas pandemisë duhet të ndryshojë konceptimi I trajtimit të mjekëve, I gjithë personelit mjekësor. Si nga politika po ashtu edhe nga popullata.

Një popullatë që është yshtur ta shoh mjekësinë si një tabelë qitje që të shfryjë mllefet e saj nga keqtrajtimi ekonomik I një vendi që në 30 vite shumë pak ka ecur para se më shumë ka ecur mbrapa. Këto mllefe, tabela e qitjes për politikanët ka qënë shëndetësia dhe gjithmonë I kanë hedhur këto njerëz në kurriz të shëndetësisë.

Nuk jemi dhe ne pa kusure. Ka dhe nga ne që kanë harruar që jane betuar mbi hipokratin, por kryesisht nëse këto dy koncepte të trajtimit nga popullata dhe trajtimit nga politika do të ndryshojnë nuk do të kemi më emigrime massive drejt Gjermanisë.

Nuk do të kemi më largime massive.Dhe këto individë që kanë ikur në Itali për ndihma jam I sigurtë pjesa më e madhe nuk do të rikthehen sepse unë kam kërkesa të shumta nga kolegë, infermierë dhe mjekë që thonë aman kë njeh që të na fus në listë që të shkojnë në Itali, me idenë të mos kthehen.” – tha Tritan Kalo në Përballë.