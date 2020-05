Edhe ambasadori i BE, Luigi Soreca ka përshëndetur vendimin e Bashës për t’u rikthyer në tryezën e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore.

Soreca thotë se ky vendim i liderit të PD për të përfunduar ‘Zgjedhoren’ i shërben interesit më të lartë të Shqipërisë si dhe kontribuon në përfundimin e Reformës pa vonesa.

STATUSI NGA SORECA:

Përshëndesim Lulzim Bashën.

Vendimi për të rifilluar punën ndër-partiake në #ElectorReform në Këshillin Politik. Ajo shërben për interesin më të lartë të 🇦🇱 dhe kontribuon në përfundimin e kësaj ëreforme të rëndësishme pa vonesë të mëtejshme, në mënyrë që të përmbushë kushtin e vendosur marsin e kaluar nga Këshilli Europian.

Welcome @lulzimbasha_al decision to resume cross-party work on #ElectoralReform in the Political Council. It serves the highest interest of 🇦🇱 and contributes to conclude this important reform without further delay, so as to meet the condition set last March by @EUCouncil 🇪🇺

