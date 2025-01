Ish-diplomati Lutfi Bilalli dhe eksperti i sigurisë, Ergys Muzhaqi ka folur lidhur me ardhjen e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe ndikimin që mund të ketë politika amerikane në Ballkan dhe veçanërisht në Kosovë e Shqipëri.

Fillimisht Bilalli u ndal për Arbër Hitajn tek fushata në Kosovë për zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai thotë se fushata është ndezur, ndërsa mendon se rezultati i zgjedhjeve mund të jetë surprizues, teksa partitë opozitare janë të mobilizuara.

‘Kemi një intensitet dinamik të partive politike. Është një fushatë e cila edhe pse e ftohtë, militantët janë të nxehtë. Me përkrahjen e tyre në salla ndihmojnë, programet politike dallojnë në nuanca, votuesit nuk votojnë për programe por për karizmën e liderit. Ka një entuziasëm. Ndonjëherë shoqëritë në botë janë të polarizuara. Më duket se në shoqëritë ka një polarizim në injorancë. Edhe fjalori në fushata e tejkalon caqet që nuk përkojnë shumë për vizionin ku jetojmë dhe për të ardhmen që na pret. Partitë politike në Kosovë, Vetëvendosja kërkon me çdo kusht ta godasë sistemin gjyqësor duke e cilësuar si të kapur. Debatet për shpalosjen e programit nuk i kemi në nivel.

Partitë e tjera kanë të bëjnë me prezantimin që në disa momente janë galopante dhe jo realiste. Shumë njerëz mendojnë se është e drejtë me premtu dhe gënjye. Sondazhet partitë politike kanë. Përpos UBO ka dhënë në dhjetor nuk kemi ende një sondazh. Pritet javën e ardhshme të kemi sondazh. Distanca mund të zvogëlohet. Favorit është vështirë të prognozohet se mund të jesh anues. Mobilizimi i brendshëm i opozitës është në nivel. Mund të kemi rezultate të papritura. Favorit mendoj se është një luftë e ashpër.’

Më tej foli për, një takim të mundshëm të dy presidentëve Trump dhe Putin dhe ndikimin që mund të ketë në Ballkan.

‘Putin kërkon që Ukraina të ketë ushtri të kufizuar. Një ushtri të dobët. Këtu do jetë problemi që i dërguari i SHBA-së do ketë punë të mundimshme. Ky takim besoj do ripërcaktojë gjeo-politikën në Europë. dhe për ne shqiptarët e rëndësishme si do shkojë rrjedha. Putin mendoj se do preferoj Emiratet e Bashkuara Araba, por mund të jetë dhe Turqia. Taktikisht, kishte me qenë lajm i mirë. Shqipëria ka një rivalitet me Serbinë në organizimin e takimeve ndërkombëtare.’