Nga Ylli Pata
Nënkryetari i sapozgjedhur i PD-së, ka inaguruar karrierën e tij të re me profilin e vjetër të tij. Atë të një analisti politik mbi hetimet që zhvillon SPAK.
Telenovela e famshme, apo buka e vjetër që opozita e përdor që prej 13 vjetësh, si një linjë beteje me mazhorancën, linjë e cila është e lidhur direkt me panelet televizive që po aty marrin bukën e përditshme.
Arrestimi në një skenar librash të verdhë e biznesmenit Ermal Beqiri, me gjasë ka shërbyer si një xixë frymëzuese për nënkryetarin e ri që ka zëvendësuar Luçiano Boçin.
Beqiri, një personazh enigmatik, i arrestuar në mungesë nga GJKKO, si pasojë e një hetimi të SPAK për aferën e lidhur me kontratat e AKSH-it, i ka dhënë një ushqim të bollshëm tregut politik të Tiranës, në një terren thatësire pas fikjes së Revolucionit të Flamingove.
Skenari i arrestimit të Beqirit, një biznesmen kontrovers i tregut të softwer-ëve, i përfshirë në një kohë edhe në tregun mediatik dhe shantazhues të Tiranës, i ngjan romaneve të verdhë të George Simenon apo Jan Flaming, ku Brenda përfshihet misteri, aventurat apo edhe spiunazhi.
Beqiri, i hipur në një avion sportive privat, zotërimi i të cilit duket se i përket, sipas njoftimeve të para, u pikas nga avionët e flotës luftarake francize, Brenda perimetrit të sigurisë së një objekti të rëndësisë strategjike, siç është një central bërthamor pranë Lionit.
I arrestuar nga autoritetet franceze, ende të paqarta me dokumentet që e kanë identifikuar, është kryer menjëherë kryqëzimi i kërkimit ndërkombëtar nëpërmjet alertit të Interpol-it.
Në këtë kornizë, Beqiri, është në pritje të procedurave gjyqësore për ekstradim, që përveçse një odise juridike, janë edhe një intermexo ushqyese për intrigat mediatike.
Ermal Beqiri, një biznesmen kontrovers që ka lëvizur në mjediset mediatike dhe politike të Tiranës, për një farë kohë ka qenë pranë LSI-së, ndërkohë që Ervin Saljanji, para pak kohësh akuzoi PD-në se në aferën e AKSH-it nuk e përmend këtë emër, pasi ka lidhje të forta me të.
Këtë tabu që përmendi Saljanji, e theu nënkryetari fringo Këlliçi, e siç ndodh, këto batare do të shoqërohet nga fluturimet e kaçatorëve të paneleve të darkës. Një rutinë krejt e njohur për opinionin, që rrallë apo asnjëherë ka hedhur dritë apo ka qartësuar thelbet e hetimeve penale. Thjesht i ka përdoruur ato, duke rrotulluar historitë si ushqimet e përvëluara në gojë, deri sa bëhen të pranueshme për rrugët e tretjes.
Hetimet e SPAK, e në këtë rast edhe ato të AKSHI-t, përpos materialeve që hidhen apo përdoren politikisht, do të kenë rrugën e tyre de risa të shkojnë në proces. Ku përtej procedurave kohore, që tek ne nuk janë kurrë të shpejta, japin një panoramë më reale të dosjes, hetimit, ashtu edhe ngjarjes siç ka ndodhur.
Edhe pse duhet thënë, kronika mediatike e proceseve penale të bujshme është zhgënjyese dhe nuk ka sjellë për publikun transparencën që kërkon ai.
Edhe pse në nisje të hetimeve përdoret një sasi e madhe tymi, kur vijnë proceset, kronikat e tyre ose janë të varfra, ose pengohen sipas një plani spinësh diabolik. Rasti i procesit të Ilir Metës, i cili kishte sot seancën e tradhës është një tregues uluritës. Ku kronika e këtij procesi primar, tregohet sipas narrativës s ëish-Presidentit, duke munguar thuajse totalisht raportimi i asaj që ndodh me të gjitha palët në proces.
Njëjtë ndodh me Gërdecin, njëjtë me Partizanin, ku përgjithësisht luhet me deklaratat pas daljes, të cilët përveç se subjective janë të mangëta. Asnjë kronikë lineare, korrekte, në formën e saj klasike të ecurisë së hetimit gjyqësor. Pasi yjet e “ letërsisë së verdhë” të stacionit të trenit janë protagonistët e prime-time-s së telenovelës së përnatshme.
Të cilën opozita e ka shtyllën e narrativës së saj politike, duke sjellë të njëjtin diskutim mbi një teatër monoton, ku vetëm politikë nuk bëhet. Megjithatë, një shë mund të vihet re; rihapja e telenovelave duket shënoi fikjen zyrtare të flamingove. Të cilat nëse rinisin në shtator, do të rinisin pa PD-në, Sali Berishën, kolonelët e tij, por edhe një pjesë të opozitës së re…
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