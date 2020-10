Rikthimi i studentëve/ Drejtoresha, Zhanina Dapi: Do respektojmë masat anti-Covid

Disa javë më parë ministrja e Arsimit, Evis Kushi, vendosi që universitetet të nisin në datën 2 nëntor. Kështu, pritet që shumë studentë të akomodohen në konvikte. Por këtë vit është një situatë e pazakontë si pasojë e Covid-19. Godinat janë duke u përgatitur që të presin studentët duke respektuar masat anti-Covid. Për këtë ka folur drejtoresha e RSU2 Zhanina Dapi, e cila është shprehur se këto ambiente janë gati për të krijuar mundësi dhe komoditet për studentët, por mbi të gjitha pa i cënuar apo rënduar mbi xhepat e tyre.

E pyetur në Fax News nga gazetarja Denisa Ruzi në lidhje me mënyrën e organizimit përgjatë kësaj kohe, referuar situatës në të cilën ndodhemi, drejtoresha e RSU2 është shprehur: ‘Pas njoftimeve zyrtare të bëra në dhe ne si rezidencë studentore kemi marrë masa me qëllim krijimin e ambienteve sa më komode për studentët, me qëllim ofrimin e një qëndrese sa më të sigurt për ta.

Referuar dhe protokolleve të caktuara kemi riparë qëndrimin e studentëve nëpër dhoma duke u mundur të krijojmë dhe hapësirat e duhura për studentët, duke reduktuar numrin e tyre, nga tre studentë në dhomë duke i lënë në dy dhe nga katër në tre.’ Ndërkohë e pyetur prej gazetares në lidhje me tarifën e akomodimit, a është e njëjta me një vit me parë apo ka ndikuar pandemia në lidhje me ndryshimin e çmimit, ajo është shprehur:

‘U munduam që ta përballojmë problemin financiar me veten tonë dhe mos të ndikonim tek studentët. Çmimet e akomodimit vazhdojnë të qëndrojnë të njëjta, të përllogaritura që studenti ta ketë mundësinë ta përballojë ekonomikisht këtë tarifë. Jemi munduar të japim lehtësira për studentët të cilët janë me asistencë sociale duke ju ofruar mundësira të ndryshme në lidhje me pagesën.’

Gjithashtu drejtoresha e rezidencës studentore ka bërë dhe një apel në lidhje me zbatimin rigorozisht të masave anti covid të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë: I mirëpresim studentët sikur të jenë në shtëpinë e tyre duke e menduar si një shtëpi të dytë, të përqasin rregulloren e përcaktuar duke qenë dhe korrekt me masat të cilat tashmë dihen se kush janë. Me kushtet që ne kemi krijuar nuk besoj se do kemi probleme në vazhdimësi përgjatë qëndresës së tyre.