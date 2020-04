Lojtarë me maska që shkojnë në stadium ​​me shumë autobusë, stol të veçantë për ta dhe stafin, të dy ekipet që hyjnë nga drejtime të veçanta në fushën e blertë, secili lojtar duhet të sjellë ushqim dhe pije nga shtëpia, çdo klub do të ketë të paktën 3 dhoma ndërrimi (për të qëndruar gjerë) dhe dushet pas ndeshjes do të bëhen në grupe të vogla, ose lojtarët do të lahen direkt në shtëpi pas ndeshjes.

Kështu mund të rinisë Premier League dhe ligat e tjera evropiane në epokën e koronavirusit, për të përfunduar një sezon të mallkuar. Dhe kështu, kush e di edhe për sa kohë, do ta shohim futbollin e ndryshuar të Covid 19.

Këto janë udhëzimet e listuara nga tabloidi britanik “The Sun”, duke ndjekur shembullin e asaj që po ndodh në Gjermani, dhe që shumë shpejt mund të zbatohet në Angli, në kampionatin botëror më të pasur – dhe për shumë nga më të bukurit “. Sipas gazetës, tani është e sigurt që Premier League do të rifillojë brenda “disa javësh” dhe shumë ndeshje “do të transmetohen pa pagesë në TV”.

Para së gjithash, raporton gazeta angleze, në ditën e lojës secila skuadër do të arrinte në stadium duke përdorur disa autobusë (për të shmangur dendësinë në bord) dhe me maska ​​në hundë dhe gojë, ndërsa ata të ekipit vendas do të lejohen të lëvizin në veturat e tyre. Të gjitha automjetet do jenë të sterilizuara më parë, si dhe dhomat e ndërrimit, të cilat gjithashtu janë të destinuara të shumohen: ekipi i parë në një dhomë, rezervat dhe stafi në të tjerët.

Të gjithë lojtarët do të duhet të sjellin ushqim dhe pije nga shtëpia. Sepse asgjë nuk do të ndahet më mes ekipit, të paktën për ca kohë. Stadiumet, padyshim bosh dhe pas dyerve të mbyllura, do të presin maksimalisht treqind persona, nga menaxherët e deri te punonjësit e shëndetit dhe të gjithë ata që futen në këmbë atje do të duhet të kalojnë teste tampon dhe matjen e temperaturës. Dyert e brendshme në stadium do të qëndrojnë të gjitha të hapura, që të ketë sa më shumë ajër në dhomat. Me detyrim do të përdoren gjithandej dorezat. Natyrisht, xhelat pastrues të duarve do të jenë të pranishëm në çdo cep të stadiumit.

Lamtumirë gjithashtu edhe për hyrjen e dy skuadrave përmes të njëjtit tunel në në fushën e lojës. Do të përdoren dy hyrje të ndryshme, nëse është e mundur, ose në të kundërtën një ekip do të hyjë pas tjetrit.

Asnjë fëmijë në fushë gjatë ceremonisë fillestare me lojtarët, të cilët në atë moment do t’i heqin maskat. Trajnerët, stafi dhe stoli i rezervave do të ruajnë dy metra distancë mes tyre gjatë lojës, dhe pas shpine do kenë një bosh të madh, që dikur mbushej nga “zona e përzier”, me gazetarë, konferenca për shtyp, me trajnerë virtualë etj.

Pas ndeshjes, lojtarët mund të bëjnë dush vetëm nëse ndahen në grupe të vogla, përndryshe ata do të lahen në shtëpi Mirësevini në futbollin e “normales së re”. Të paktën, lojtarët nuk do të duhet të veshin maska ​​në fushë, siç thuhet deri tani.