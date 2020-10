Prej kohësh u fol për një largim të mundshëm të regjisorit Altin Basha, për mosmarrëveshje që pati me drejtuesit e “Top-Channel”.

U fol gjithashtu edhe për largimin e emisionit të humorit nga ky ekran, por pas kontradiktave, duket se është sqaruar çdo gjë.

Mësohet se “Portokallia” ngre sot siparin dhe do të drejtohet nga Salsano Rrapi si dhe këngëtarja Eneda Tarifa, e rikthyer pas tre vitesh në të njëjtin ekran dhe emision.

Largohet kështu Xhemi Shehu. Sakaq, trupa e aktoravë kryesore mbetet, ndërsa regjizori që zvënedëson Altin bashën është emër i ri.

Në vend të Altin Bashës do të jetë Indrit Çobani, aktor dhe regjisor i njohur për një sërë projektesh në kinematografi si “Ti mund të më quash Xhon” (2017), “180 Gradë” (2011) apo “Dita zë fill” (2017).

Në edicionin informativ të ditës së djeshme dhe të sotme, të Top-Channel, gjatë intervistave të shkurtra të aktorëve si Florian Binaj apo Rezart Veleshnja, vihet re se me sezonin e ri të Portokallisë, do të ketë një sërë ndryshimesh.

“Do ketë shumë ndryshime, e para, që nga mënyra e re dinamike se si do përcillet ky emision në televizor për publikun e gjerë. Do jenë gjithë personazhet e dashur. Nga java në javë do shtohen personazhet e rinj dhe do kemi teknika të reja inovative, për herë të parë në Portokalli, të cilat do keni mundësi t’i shihni në javët në vazhdim”, u shpreh Florian Binaj.

Rezart Veleshnja tha se “ne gjithmonë kemi patur të reja dhe për këtë sezon kemi edhe më shumë risi, madje kemi një ndryshim në platformë, të përgjithshme regjisoriale. Kemi një lojë të re aktoreske dhe prurje të reja aktorësh.”

/a.r