Pas një jave ndërprerjeje për shkak të aktiviteteve të organizuara në kuadër të “Javës së Gjelbër”, Kuvendi i Shqipërisë rikthehet këtë të hënë në aktivitetin e tij të zakonshëm me mbajtjen e seancës plenare.

Seanca e sotme, që shënon rifillimin e punimeve parlamentare, pritet të fokusohet në diskutimin e disa çështjeve me interes publik, të evidentuara nga vetë zgjedhësit. Në rendin e ditës janë përfshirë tema që lidhen me shqetësimet e qytetarëve, të cilat deputetët do t’i trajtojnë në këtë forum përfaqësues.

Ndërkohë, një tjetër zhvillim i rëndësishëm në kuadër të proceseve demokratike është përfundimi i rregjistrimit të zgjedhësve nga diaspora. Më 4 mars, ka përfunduar zyrtarisht procesi i regjistrimit në platformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve PER, një hap ky i rëndësishëm për garantimin e të drejtës së votës për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.

Rikthimi i punimeve parlamentare pritet të shoqërohet me debate dhe diskutime që reflektojnë dinamikat politike të aktualitetit, por edhe interesin në rritje për përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse.