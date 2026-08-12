Situata nga zjarret mbetet ende kritike në disa prej ‘hotspoteve’ që janë alarmante për autoritetet dhe popullsitë e atyre zonave, pasi ndodhen shumë pranë vatrave.
Situatë serioze po kalon qyteti i Krujës, ku vatrat e zjarrit po përparojnë me shpejtësi drejt zonave të banuara pas riaktivizimit.
Për shkak të rrezikut të drejtpërdrejtë për jetën dhe pronën e qytetarëve, autoritetet kanë nisur me urgjencë evakuimin e banorëve në lagjen “Abaze”.
Flakët po favorizohen edhe nga erërat dhe bimësia e tharë, duke u afruar rrezikshëm pranë shtëpive.
Të ndodhur para këtij rreziku, banorët e lagjes janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre dhe të evakuohen.
Leave a Reply