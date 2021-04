Sipas MeteoAlb: Deri në mesditë mbetemi nën dominimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave lehta, KU më të dukshme paraqiten në Veri dhe Lindje. Pasditja sjellë shtim të vranësirave dhe pritet që në pjesën më të madhe të vendit të kemi shira të izoluar. Nata sjellë rrebeshe aftashkurtra shiu.

Temperaturat e ajrit ulen në vlerat minimale dhe maksimale duke u luhatur nga 3°C deri në 21°C.

Era do fryjë mesatare gjatë paradites por forcohet pasdite duke arritur shpejtësi 65 km/h nga drejtimi Jugor ndërsa në det krijohet dallgëzim 6 ballë.

Rajoni dhe Europa

Rajoni i Mesdheut do të përfshihet nga vranësira të dendura, të cilat do të sjellin reshje shiu shoqëruar me stuhi ere. Po ashtu lindja e kontinetit MBETET me vranësira dhe reshje dëbore. NDERSA kthjellime do të MBIZOTEROJNE në rajonin Qëndror dhe Verior të Europës.

Kosova

Vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra me kthjellime dominojnë gjatë paradites. POR pas mesditës vranësirat zhvillohen duke gjeneruar reshje shiu në të gjithë territorin e Kosovës. Orët e natës sjellin pauz të reshjeve.

Maqedonia e Veriut

Mot me vranësira të shpeshta dhe kthjellime të pakta dominon gjatë paradites në MV. POR mesdita dhe pasditja sjellin reshje të pakta fillimisht në zonat veriore dhe gradualisht gjatë mbrëmjes përfshijnë gjithë vendin, POR në sasi të pakët.

g.kosovari