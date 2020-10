Rikthehen reshjet e shiut. Meteoalb parashikon se deri në mesditë do të kemi një mot me kthjellime dhe vranësira. Ndërsa gjatë pasdites dhe mbrëmjes do të rinisin reshjet e shiut. Sipas Meteoalb në veriperëndim të vendit do të ketë edhe rrebeshe shiu.

Parashikimi:

Deri në mesditë moti do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira të pakta në të gjithë territorin ku më të shpeshta do të jenë në zonat veriperëndimore duke sjellë rrebeshe afat-shkurtër.

Por gjatë pasdites dhe mbrëmjes do të ketë shtim të vranësirave dhe shira në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 29°C. Era do mbetet e fortë paradite por intesiteti i saj ulet në pasdite duke arritur shpejtësi 50 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar dallgëzim 4-5 ballë.

g.kosovari