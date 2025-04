Kjo javë parashikohet të nisë me mot relativisht të paqëndrueshëm. Thuajse në të gjithë vendin e hëna parashikohet të jetë me reshje të pakta shiu.

Sipas SHMU, pavarësisht reshjeve, temperaturat parashikohet të jenë relativisht në ngrohta, ku maksimalja arrin në 24 gradë celsius, ndërsa ato minimale në 5 gradë celsius.

Era do të fryjë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 m/s, në lugina dhe bregdet hera-herës me 7-16 m/s, ndërkohë valëzimi do jetë deri në 3 ballë.