Rikthehen reshjet e borës në Korçë/ Fshatrat turistikë të Dardhës dhe të Voskopojës mbulohen

KORÇË

Rikthehen reshjet e borës në juglindje të vendit, më konkretisht në fshatrat turistike të Dardhës dhe Voskopojës.

Sipas zyrtarëve të autoritetit lokal të rrugëve nacionale, reshjet e borës në fshatin turistik të Dardhës janë intensive ndërsa trashësia ka shkuar deri më 6 cm.

Nga sektori i qarkullimit rrugor u bëhet thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, te cilët do t’i drejtohen fshatrave turistike, të pajisen me gomat e dimrit si dhe me zinxhirë.