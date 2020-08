Rikthehen radhët e gjata të makinave dhe qytetarëve që presin për të kaluar nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës.

Bëhet e ditur se në pritje janë qindra automjete me gra fëmijë të moshuar e të sëmurë të cilët presin të kalojnë kufirin.

Sportelet janë mbyllur që në orën 08:30, pasi është plotësuar kuota prej 300 personash për të kaluar kufirin, bëjnë të ditur burime për Top Channel.

Deri në datën 15 shtator do të vazhdojnë të jenë të mbyllura kufijtë me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut.

Kështu që mbeten në fuqi kufizimet në numrin e udhëtarëve nga pikat kufitare të Kakavijës dhe Kapshtocës (750 persona në ditë Kakavija dhe 300 Kapshtica).

/e.rr