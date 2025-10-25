Spitali i Krujës “Stefan Gjoni” në Krujë përfundoi rikonstruktimin, moment që u inspektua nga ministrja e Shëndetësisë, Evis Sala. Ajo tha se këto investime kërkojnë menaxhim të mirë, për të çuar në rezultatin e duhur tek pacientët.
Spitali i shërben rreth 60 mijë banorë të bashkisë së Krujës dhe ka kapacitet 84 shtretër në shërbime të specializuara si radiologji, kirurgji e përgjithshme, pediatri, gjinekologji dhe urgjencë mjekësore
Ministrja tha se këto investime ndihmojnë mbi të gjitha në përmirësimin e shërbimit në zonat turistike, ku Kruja vetëm për muajt janar – tetor 2025, ka arritur në 400 mijë turistë.
“Investime të tilla, me kushte shumë më të mira pune për mjekët dhe infermierët, dhe pajisje të standardeve të larta, jo vetëm krijojnë mundësinë që qytetarët të marrin shërbimin shëndetësor në vendbanimin e tyre, por gjithashtu ulin ndjeshëm mbingarkesën në spitalet universitare apo ato rajonale. Shtimi i stafit mjekësor dhe kushtet moderne kërkojnë tani menaxhim të mirë, sepse një menaxhim i mirë sjell rezultatin e duhur tek pacientët”, u shpreh ministrja Sala.
