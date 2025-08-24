Këtë të dielë më 24 gusht, kryeministri Edi Rama ka publikuar një video nga punimet për rikonstruksionin e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës.
Në tekstin që shoqëron këtë video, Rama thekson se kjo ndërtesë po rilind nga themelet për të përmirësuar shërbimin shëndetësor në rajon.
“Spitali Rajonal i Gjirokastrës po rilind nga themelet, për t’u shërbyer mbi 60 mijë banorëve të zonës dhe qindra mijëra turistëve që vizitojnë qytetin e gurtë.“, shkruan Rama në postimin e tij në rrjetet sociale.
Sipas qeverisë, godina e spitalit po transformohet në një strukturë moderne katërkatëshe që do të përfshijë të gjitha specialitetet kryesore mjekësore, si urgjenca, kirurgjia, pediatria, infektivi, radiologjia dhe patologjitë. Ky investim është projektuar për të përmbushur nevojat e popullsisë së qarkut të Gjirokastrës, që numëron mbi 60 mijë banorë.
