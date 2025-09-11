Kryesocialisti bën të ditura emrat e kabinetit të ri qeveritar pas fitores së mandatit të katërt në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.
Kryeministri Edi Rama po prezanton emrat e qeverisë së re socialiste, që është në mandatin e katërt qeverisës radhazi.
Belinda Balluku është rikonfirmuar në pozicionin që ka.
Ndërkohë që në krye të Ministrisë së Brendshme, për herë të parë Rama tha se do të emërohet një grua. Problematikat, që sipas Ramës duhet të zgjidhen nga Ministria e Brendshme, janë adresat e banesave dhe sistemi i paprambetur i zjarrfikësve.
Belinda Balluku – Zv/Kryeministre dhe ministre e Energjisë e Infrastrukturës (Rikonfirmohet në detyrë)
Albana Koçiu – Ministria e Punëve të Brendshme (Ishte në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, zëvendëson Ervin Hoxhën)
Elisa Spiropali -Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (Vjen nga drejtimi i Kuvendit dhe zëvendëson Igli Hasanin)
Petrit Malaj – Ministria e Financave (Rikonfirmohet në detyrë)
Blendi Gonxhja – Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit (Vjen nga MEKI dhe pason Mirela Kumbaron që drejtonte Turizmin)
Sofjan Jaupaj – Ministria e Mjedisit (Mbante detyrën e zv/ministrit të Mjedisit)
Mirela Kumbaro – Ministria e Arsimit (Vjen nga drejtimi i Ministrisë së Turizmit)
Evis Sala – Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (Vjen nga Italia)
Delina Ibrahimaj – Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (Vjen nga Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit)
Diella – Anëtarja e parë jo fizikisht e pranishme e krijuar nga Inteligjenca Artificiale, në proceset qeverisëse, një mandat për të ndikuar ritmin e proceseve të qeverisjes. Diella, shërbyesja e prokurimeve publike.
Besfort Lamallari – Ministria e Drejtësisë (Pason Ulsi Manjën. Ky i fundit do të drejtojë komisionin parlamentar të Ligjeve)
Pirro Vengu – Ministria e Mbrojtjes (Rikonfirmohet në detyrë)
Andis Salla – Ministria e Bujqëëisë dhe Zhvillimit Rural (Kryebashkiaku aktual i Cërrikut)
Ervin Demo – Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor (Pason Arbjan Maznikun)
Majlinda Dhuka – Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatorja e Shqipërisë (Rikonfirmohet në detyrë)
Adea Pirdeni – Ministre e Shtetit për antikorrupsionin (Rikonfirmohet në detyrë)
Toni Gogu – Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin
