Zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara kanë sjellë një rikonfigurim të thellë të pushtetit në Uashington, me Partinë Demokrate që ka siguruar një fitore të gjerë duke marrë kontrollin si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat. Sipas projeksioneve të fundit, demokratët kanë siguruar të paktën 54 vende në Senat dhe kanë tejkaluar ndjeshëm pragun prej 218 vendesh në Dhomën e Përfaqësuesve.
Reagimet dhe agjenda e demokratëve
Udhëheqësit demokratë e kanë interpretuar këtë rezultat si një mesazh të qartë nga votuesit kundër politikave të administratës aktuale. Lideri demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, i cilësoi zgjedhjet si “një qortim mahnitës ndaj ekstremizmit MAGA” dhe “një fitore të madhe për popullin amerikan”. Demokratët pritet të nisin një axhendë 100-ditore të fokusuar në uljen e kostove të jetesës (përfshirë karburantin dhe kujdesin shëndetësor), si dhe në nisjen e hetimeve të gjera mbikëqyrëse ndaj administratës.
Nga ana tjetër, udhëheqësi i shumicës së re në Senat, Chuck Schumer, mbajti një qëndrim më të matur, duke pranuar sfidat për të ardhmen.
“Shumë nga njerëzit që votuan për ne dje janë ende skeptikë dhe kjo është në rregull”, u shpreh Schumer, duke theksuar se kjo fitore u jep atyre “mundësinë për të provuar veten të denjë për besimin e tyre”.
Për më tepër, ai siguroi se demokratët do të ndërhyjnë në politikat e jashtme, duke deklaruar prerë: “Ne do t’i japim fund konfliktit në Iran”.
Në nivel shtetëror, disa gara sollën rezultate historike. Në Teksas, demokratja Gina Hinojosa fitoi ndaj guvernatorit Greg Abbott, ndërsa James Talarico, i cili siguroi një vend në Senatin e këtij shteti, u shpreh me një ton bashkëpunues: “Nuk jam i interesuar për hakmarrje ata më zgjodhën për të arritur rezultate reale për ta, për ta bërë jetën e tyre më të lehtë”.
Fitore të rëndësishme u shënuan edhe në Xhorxhia me Keisha Lance Bottoms, në Miçigan me Abdul El-Sayed, si dhe në Ohio e Iowa. Ndërkohë, Partia Republikane arriti të mbajë pozita të rëndësishme në shtete si Florida me Byron Donald dhe Arkansas me Sarah Huckabee Sanders.
Përplasjet e brendshme te republikanët dhe qëndrimi i Shtëpisë së Bardhë
Rezultatet kanë ngjallur debate të forta brenda radhëve të republikanëve, veçanërisht mbi faktorët që çuan në këtë humbje. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, raportohet se nuk do të kandidojë për rizgjedhje në krye të udhëheqjes republikane, duke hapur një garë të re të brendshme.
Në Shtëpinë e Bardhë, analizat mbi shkaqet e rezultatit mbeten të ndara. Zëvendëspresidenti JD Vance ka qenë i drejtpërdrejtë në kritikat e tij ndaj konfliktit ushtarak jashtë vendit.
“Arsyeja e vërtetë pse humbëm është e qartë për pothuajse të gjithë është lufta”, deklaroi Vance, duke shtuar se humbja e Senatit kërkon një “diskutim të ndershëm se si të vazhdojmë nga këtu”.
Ndërkohë, Presidenti Donald Trump ofroi një qasje të dyzuar. Fillimisht, ai paralajmëroi mbi mundësinë e bllokimeve legjislative, megjithëse theksoi se: “Nuk dua të rri ulur aty për dy vjet duke vënë veton mbi gjithçka”.
Lidhur me shkaqet e humbjes, ai zhvendosi theksin nga politika e jashtme tek ekonomia e brendshme, duke theksuar se: “Nuk ishte aq shumë lufta, sa çmimet e larta”.
Pavarësisht pakënaqësisë së raportuar të votuesve mbi situatën me Iranin, Trump mbrojti ndërhyrjen duke thënë se: “Gjënë me Iranin duhej ta bënim dhe vazhdojmë ta bëjmë”, ndërsa konfirmoi mbështetjen për Sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, për të cilin tha se po bën një “punë të shkëlqyer”.
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