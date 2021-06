Ka qene një insistim nga Bashkia e Gjirokastrës që është bërë realitet këtë të shtunë për rikthimin në origjinë të pistës së aerodromit çka synon kthimin e tij në një destinacion të sporteve të ajrit në funksion të turizmit dhe logos së re të Gjirokastrës “365 ditë turizëm”

“Një ditë e bukur për qytetin pas 30 vitesh, riaktivizojmë aerodromin e qytetit. jam i lumtur që ia arritëm pavarësisht problemeve që kemi pasur kemi punuar fort me aeronatikën shqiptare. nuk është një aerodrom për aeronautikë për sport por edhe turizmin. Ishte testimi ditën e djeshme kishim 4 avionë, ndërsa sot për arsye teknike nuk i patëm 4 avionët. Kemi marrë edhe besimin dhe bashkë me Afrimin besoj do ta bëjmë së shpejti linjën Gjirokastër-Prishtinë. Ka ende probleme teknike por ne besojmë se do ta vendosim në punë për të zhvilluar aktivitete turistike”, tha Flamur Golemi kryetar i Bashkisë së Gjirokastrës.