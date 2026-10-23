Ambasada ukrainase në Uashington njoftoi të premten se po rifillonte punën pas një ndërprerjeje të shkurtër të shkaktuar nga zbulimi i një objekti të dyshimtë që forcat e rendit të SHBA-së e ekzaminuan dhe përcaktuan se nuk përbënte kërcënim.
Zbatimi i ligjit dhe një skuadër kundër bombave u thirrën më herët për të vlerësuar objektin, i cili u zbulua pranë hyrjes së ambasadës, duke shkaktuar një evakuim të përkohshëm të ambienteve.
Zona përreth misionit diplomatik ishte rihapur pasi autoritetet dhanë lejen dhe shërbimet konsullore pritej të rifillonin së shpejti, tha ambasada në një deklaratë.
The post Rihapet ambasada e Ukrainës në Uashington, objekti i dyshimtë i gjetur para ndërtesës nuk përbënte kërcënim appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply