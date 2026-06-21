Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit rifillojnë sot në Bürgenstock, pranë liqenit të Lucernës në Zvicër, por pritshmëritë mbeten të ulëta.
I dërguari special i Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff, mbërriti të premten dhe u takua me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit Donald Trump, me të cilin ka punuar mbi aspektet teknike të negociatave. Procesi është bërë më i pasigurt për shkak të përplasjeve të vazhdueshme mes forcave izraelite dhe Hezbollahut në Liban.
Të shtunën në mëngjes mbërriti edhe zv.presidenti amerikan JD Vance. “Do të planifikojmë bisedimet sapo të mbërrijnë përfaqësuesit e qeverisë iraniane, të Katarit dhe Pakistanit”, tha ai, duke shtuar se “këto procese janë gjithmonë në zhvillim”.
Në të njëjtën kohë, Islamabadi konfirmoi nisjen e negociatave gjatë ditës së sotme, duke bërë të ditur se ato do të fokusohen te zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit.
Delegacioni iranian përfshin kryetarin e Parlamentit Mohammad Bagher Ghalibaf, ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, guvernatorin e Bankës Qendrore Abdolnaser Hemmati dhe zv.ministrin e Naftës Hamid Bovard.
Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, zhvilloi një takim me Araghchin dhe i kërkoi të mos shtyjë bisedimet me amerikanët. Publikimi i këtij takimi nuk konsiderohet rastësor, pasi suksesi i këtij raundi të ri negociatash shihet si i pasigurt.
Zëdhënësi i Araghchit, Esmail Bagahei, pranoi se në Zvicër mund të mos ketë zhvillime të mëdha.
“Ky udhëtim shërben për t’i kërkuar palës amerikane të përmbushë detyrimet e saj”, deklaroi ai. “Nëse kjo nuk ndodh, i gjithë memorandumi rrezikon të komprometohet”, shtoi më tej.
Në qendër të negociatave janë asetet iraniane të ngrira jashtë vendit. Sipas Wall Street Journal, SHBA-ja dhe Katari po punojnë për një plan që do të lejonte përdorimin e miliarda dollarëve fonde të bllokuara për “shpenzime humanitare”, një formulë e zgjedhur për të shmangur pakënaqësinë e bazës MAGA, e cila ka kundërshtuar ndihmën për Teheranin.
Bëhet fjalë për shuma shumë më të mëdha se 1.8 miliardë dollarët që administrata e Barack Obamës kishte zhbllokuar në marrëveshjen me Iranin në vitin 2015.
Sipas gazetës amerikane, plani synon t’i japë Iranit akses të menjëhershëm në një pjesë të rreth 100 miliardë dollarëve të ngrirë në vende të ndryshme të botës, duke nisur nga 6 miliardë dollarët që ndodhen aktualisht në Katar.
Marrëveshja do të lejonte blerjen e ushqimeve, ilaçeve dhe mallrave të tjera humanitare të porositura nga Banka Qendrore e Iranit, duke përdorur të ardhurat nga shitjet e naftës që janë të ngrira jashtë vendit.
Këta 6 miliardë dollarë do të përbënin këstin e parë të 24 miliardë dollarëve që Teherani ka kërkuar të rikthehen sa më shpejt.
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