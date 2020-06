Rinisin fluturimet ne Aeroportin “Nene Tereza”. TIA ka njoftuar se diten e sotme rifillojne fluturimet nga Vjena, Beogradi, nga Athina dhe nje fluturim riatdhesimi nga Frankfurti.

NJOFTIMI I PLOTE

Tirana International Airport njofton se sot rifillojnë fluturimet e mëposhtme:

🛬Austria Airlines – Fluturimi nga Vjena mbërrin në 14.20 dhe niset në 15.05

🛬Air Serbia – Fluturimi nga Beogradi mbërrin në 14.30 dhe niset në 15.00

🛬Air Albania – Fluturimi i riatdhesimit nga Frankfurti mbërrin në 18.15

🛬Aegean Airline – Fluturimi nga Athina mbërrin në 19.25 dhe niset në 20.05

Ju lutemi pasagjerëve që udhëtojnë, të respektojnë protokollet e higjenës. Maskat janë të detyrueshme.

Ndërkohë, nisjet nga Shqipëria janë ende të kufizuara për personat që nuk janë të pajisur me leje qëndrimi apo pasaportë për destinacionet e sipërpërmendura.

Lejohen të udhëtojnë vetëm rezidentët në Bashkimin Europian dhe nënshtetasit EU.

Situata ndryshon me orë, ndaj ju lutemi dhe për pak durim. Çdo njoftim i shtetit shqiptar në lidhje me çdo fluturim, do t’jua përcjellim menjëherë në faqet tona zyrtare.

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Po ringrihemi 🙂

Tirana International Airport

g.kosovari