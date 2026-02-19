Në fjalën hapëse të mbledhjes inauguruese të Bordit të Paqes që u zhvillua sot në Uashington, Presidenti Donald Trump përmendi edhe konfliktin me Kosovës dhe Serbisë.
Trump iu drejtua presidentes Vjosa Osmani duke i thënë që paqja mes Kosovës dhe Serbisë po shkon mirë, por nëse krijohen probleme “telefono dhe ne do ta zgjidhim”.
Ky mesazh i Trump është postuar në rrjetet sociale edhe nga i Dërguari i Posaçëm i SHBA-ve për Misione Speciale, Richard Grenell.
Çfarë deklaroi Trump?
“Zgjidha konfliktin mes Serbisë dhe Kosovës”, tha ai ndërsa i drejtohej Presidentes Osmani, ndërsa shtoi: Ju po shkoni shumë mirë dhe kur nuk shkoni mirë më telefononi mua dhe e zgjidhim”.
