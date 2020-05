Një mundësi tjetër riatdhesimi për qytetarët shqiptarë që ndodhen në Shtetet e Bashkuara do të ofrohet përmes udhëtimit me itinerarin: Nju Jork-Londër-Tiranë.

Ambasadorja jone ne SHBA, Floreta Luli Faber kujton gjithe studentet e interesuar te nxitojne per prenotimet, duke theksuar se ne te kundert, vendet do te vihen ne dispozicion te qytetareve qe jane ne liste pritjeje.

“Studentët që planifikojnë të udhëtojnë drejt Shqipërisë dhe mundet të kapin fluturimin e datës 6 maj nga NEW YORK, BOSTON, WASHINGTON DC, DALLAS (Teksas), apo SEATTLE, duhet të kontaktojnë menjëherë agjensinë e udhëtimit, sipas këtij njoftimi. Në se nuk ka më interes nga studentët (do mund të presim deri ditën e martë, 5 maj në mesditë EST time) vendet do i vëmë në dispozicion për qytetarët që janë në listë pritje. Në këtë moment kanë ngelur shumë pak vende të lira”, thekson ajo.

NJOFTIMI

Nisja me datën 6 maj pasdreke nga Aeroporti JFK, nëpërmjet kompanisë British Airways (fluturim komercial) që mbërrin në Londër në Aeroportin Heathrow më datë 7 maj. Qytetarët shqiptarë që kanë udhëtuar drejt SHBA-së me viza turistike do të pajisen me një vizë (falas) 24-orëshe tranziti në aeroport. Qytetarët që janë të pajisur me green card ose pasaportë amerikane (por që janë shtetas shqiptarë), dalin nga aeroporti me atë document. Sapo të dalin nga kontrolli i dokumentave, pasagjerët duhet të marrin bagazhet dhe të drejtohen menjëherë drejt autobuzave që do mundësojnë transportin nga Aeroporti Heathrow drejt Aeroporti Luton nga ku do jete fluturimi tjeter. Fluturimi tjetër drejt Tiranës, mundësohet përmes Air Albania (fluturim riatdhesimi) që niset nga Londra/Aeroporti Luton dhe mbërrin në Tiranë po më datën 7 maj në darkë.