Riaktivizohet zjarri në fshatin Mjeshovë, zjarri është shtrirë drejt fshatit Metohë në kufi me Mallakastrën. Deri më tani janë shkrumbuar 7 ha me pisha e shkurre, në zonë zjarrëfikësit e Beratit dhe Mallakastrës. Mjetet e zjarrfikëses nuk futen dot në zonë pasi terreni është tejet i vështirë e malor.

Zjarri i rënë dje gjatë natës në kodrat e pyllëzuar të fshatit Mjeshovë, pasi u vu nën kontrroll nga Zjarrëfikësit e Beratit, është riaktivizuar sërish mbrëmjen e sotme, duke u shtrirë në pyllin me pisha të fshatit Metohë, që ndodhet në kufi me Mallakastrën. Efektivët e Repartit Zjarrëfikës kanë vijuar për 24-orë rresht punën duke luftuar me flakët në një terren tepër të vështirë, ku është e pamundur ndërhyrja në zonë me mjete, ndërkohë që është kërkuar edhe ndihma e Reparteve Zjarrëfikëse të Mallakastrës.

Edhe pse i fikur prej 24-orësh,vatrat e zjarrit janë riaktivizuar nga era, duke përfshirë sipërfaqe të tëra me pisha e shkurre. Deri më tani mësohet se janë shkrumbuar rreth 7 ha me pisha e shkurre në zonën më të gjelbëruar të malit Shpirag. Burimet policore bëjnë me dije se, zjarret në këtë zonë kanë qënë të qëllimshëm dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

