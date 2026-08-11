Është riaktivizuar sërish vatra e zjarrit mbi lagjen Abaze në Krujë, në afërsi të vendit të quajtur Kroi i Madh.
Edhe pse prej 4 ditësh në këtë zonë është punuar me të gjitha mjetet, nga ajri e nga toka dhe disa herë është menduar se zjarri është fikur totalisht, trashësia e humusit në këtë zonë është mjaft e madhe, duke ruajtur brenda prush.
Duke u ndihmuar edhe nga era, kjo bën që vatra e zjarrit të riaktivizohet. Ndërkohë vijon puna për shuarjen e plotë të flakëve, ndërkohë që raportohet se flakët janë disa qindra metra larg banesave, duke mos i rrezikuar aktualisht ato.
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