Prefekti i Vlorës, Plator Nesturi, ka dhënë detaje mbi situatën e zjarreve në Delvinë, ku ka bërë me dije se katër shtëpi u dogjën si pasojë e flakëve, një prej të cilave e banuar dhe tri të pabanuara.
Nesturi u shpreh se fatmirësisht prej zjarreve nuk ka pasur asnjë humbje jete, ndonëse sikurse thekson ai, vatrat tentuan të përhapeshin në shumë drejtime.
“Situata ka qenë e vështirë. Së bashku me ndihmën e zjarrfikëseve të ushtrisë, zjarri i ndihmuar dhe nga era, ka pasur intensitet goxha të lartë dhe është përballuar si nga zjarrfikësit ashtu edhe nga forcat ushtarake në terren. U shpëtuan shtëpitë. Delvina është shumë e përhapur dhe shpërndarja e forcave bëri të vështirë përballimin e zjarrit.
Realisht vetëm një shtëpi ishte djegur e banuar dhe tre të tjera të pabanuara. Nuk kemi humbje jetësh dhe as dëme, që mund të ishin më të mëdha. Tentoi zjarri të futej në shumë drejtime të ndryshme”, tha Nesturi, teksa theksoi se fatmirësisht u shmangën flakët në puset e naftës e gazit.
Prefekti deklaroi se gjatë ditës së sotme ka një riaktivizim të disa prej vatrave për shkak të erërave.
“Në çastet e para kishte valë paniku te banorët, por më pas bëmë të mundur evakuimin e tyre. Patëm një situate rreth puseve të naftës, që u përballua me sukses. Edhe për depozitën e gazit, ajo u menaxhua me qetësi. Sot nuk kemi rrezik më. Sot që po shohim kemi riaktivizim të madh te erës dhe në rrethinat rrotull qytetit, zjarri të riaktivizohet. Ka një mobilizim të plotë dhe organizim të mirë, sa i përket forcave në terren dhe helikopterëve”, sqaroi ai, ndërsa shtoi se dy helikopterë po ndihmojnë nga ajri.
Leave a Reply