Shkencëtarët kanë gjetur tre viruse te lakuriqët në Laos që janë më të ngjashëm me SARS-CoV-2 se çdo virus i njohur. Studiuesit thonë se pjesë të kodit të tyre gjenetik përforcojnë pretendimet se virusi pas COVID-19 ka një origjinë natyrore-por zbulimi i tyre gjithashtu ngre frikën se ka koronaviruse të shumta me potencial për të infektuar njerëzit.

David Robertson, virolog në Universitetin e Glasgow, Mbretëria e Bashkuar, e quan gjetjen “interesante dhe mjaft tmerruese”. Rezultatet, të cilat nuk janë të rishikuara nga kolegët, janë postuar në serverin e para -printimit Research Square1. Veçanërisht shqetësuese është se viruset e reja përmbajnë fusha lidhëse të receptorit që janë pothuajse identike me atë të SARS-CoV-2, dhe për këtë arsye mund të infektojnë qelizat njerëzore. Fusha e lidhjes së receptorit lejon që SARS-CoV-2 të lidhet me një receptor të quajtur ACE2 në sipërfaqen e qelizave njerëzore për të hyrë në to.

Për të bërë zbulimin, Marc Eloit, virolog në Institutin Pasteur në Paris dhe kolegët e tij në Francë dhe Laos, morën pështymë, feçe dhe mostra të urinës nga 645 lakuriqë në shpella në veri të Laosit. Në tre lloje të lakuriqëve të (Rhinolophus), ata gjetën viruse që secili janë më shumë se 95% identikë me SARS-CoV-2, të cilin ata e quajtën BANAL-52, BANAL-103 dhe BANAL-236.

Origjina natyrore

“Kur SARS-CoV-2 doli për herë të parë, fusha e lidhjes së receptorit nuk dukej me të vërtetë si gjithçka që kishim parë më parë”, thotë Edward Holmes, virolog në Universitetin e Sidneit në Australi. Kjo bëri që disa njerëz të spekulojnë se virusi ishte krijuar në një laborator. Por koronaviruset e Laosit konfirmojnë se këto pjesë të SARS-CoV-2 ekzistojnë në natyrë, thotë ai.

“Unë jam më i bindur se kurrë se SARS-CoV-2 ka një origjinë natyrore”, pajtohet Linfa Wang, virologe në Shkollën Mjekësore Duke-NUS në Singapor.

Së bashku me të afërmit e SARS-CoV-2 të zbuluar në Tajlandë, Kamboxhia dhe Yunnan në Kinën jugore, studimi demonstron se Azia juglindore është një “pikë e nxehtë e diversitetit për viruset e lidhura me SARS-CoV-2”, thotë Alice Latinne, biologe evolucionare në Shoqëria e Ruajtjes së Kafshëve të Egra Vietnam në Hanoi.

Në një hap shtesë në studimin e tyre, Eloit dhe ekipi i tij treguan në laborator se fushat lidhëse të receptorit të këtyre viruseve mund të lidheshin me receptorin ACE2 në qelizat njerëzore po aq efikase sa disa variante të hershme të SARS-CoV-2. Studiuesit gjithashtu kultivuan BANAL-236 në qeliza, të cilat Eloit thotë se ata tani do t’i përdorin për të studiuar se sa patogjen është virusi në modelet e kafshëve.

Vitin e kaluar, studiuesit përshkruan një tjetër të afërm të SARS-CoV-2, të quajtur RaTG13, i cili u gjet në lakuriqët e natës në Yunnan. 96shtë 96.1% identike me SARS-CoV-2 në përgjithësi dhe të dy viruset ndoshta kanë një paraardhës të përbashkët 40-70 vjet më parë. BANAL-52 është 96.8% identik me SARS-CoV-2, thotë Eloit-dhe të tre viruset e sapo zbuluar kanë seksione individuale që janë më të ngjashme me seksionet e SARS CoV-2 sesa shihen në çdo virus tjetër.

Viruset shkëmbejnë pjesë të ARN me njëri-tjetrin përmes një procesi të quajtur rekombinim, dhe një pjesë në BANAL-103 dhe BANAL-52 mund të ketë ndarë një paraardhës me pjesët e SARS-CoV-2 më pak se një dekadë më parë, thotë Spyros Lytras, një evolucionar virolog në Universitetin e Glasgow. “Këta viruse kombinohen aq shumë sa që pjesë të ndryshme të gjenomit kanë histori të ndryshme evolucionare”, thotë ai.

Lidhjet që mungojnë

Studimi në Laos ofron një pasqyrë në origjinën e pandemisë, por ende ka lidhje që mungojnë, thonë studiuesit. Për shembull, viruset e Laosit nuk përmbajnë të ashtuquajturën vend të ndarjes së furinit në proteinë me thumba që ndihmon më tej hyrjen e SARS-CoV-2 dhe koronaviruseve të tjerë në qelizat njerëzore.

Studimi gjithashtu nuk sqaron sesi një paraardhës i virusit mund të kishte udhëtuar në Wuhan, në Kinën qendrore, ku u identifikuan rastet e para të njohura të COVID-19-ose nëse virusi goditi një kafshë të ndërmjetme.

Përgjigjet mund të vijnë nga marrja e mostrave të lakuriqëve të natës dhe kafshëve të tjera të egra në Azinë Juglindore, gjë që po bëjnë shumë grupe.

Një parashkrim tjetër, i postuar gjithashtu dhe ende i pa shqyrtuar nga kolegët, hedh dritë mbi punën që po zhvillohet në Kinë. Për atë studim, studiuesit morën mostra prej rreth 13,000 lakuriqësh në natyrë midis 2016 dhe 2021 në të gjithë Kinën. Por ata nuk gjetën asnjë të afërm të SARS-CoV-2 dhe arritën në përfundimin se këta janë “jashtëzakonisht të rrallë nga lakuriqët në Kinë”.

Por studiues të tjerë e vënë në dyshim këtë pretendim. “Unë nuk pajtohem fort me sugjerimin që të afërmit e SARS-CoV-2 mund të mos qarkullojnë në lakuriqët kinezë, pasi viruse të tilla tashmë janë përshkruar në Yunnan”, thotë Holmes.

Autori përkatës i studimit nuk pranoi t’u përgjigjet pyetjeve në lidhje me gjetjet, sepse punimi është ende në shqyrtim.

Wang thotë se të dy studimet theksojnë rëndësinë e rritjes së marrjes së mostrave në rajone jashtë Kinës për të ndihmuar në zbulimin e origjinës së pandemisë.

/b.h