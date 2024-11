Miliona amerikanë shkuan në qendrat e votimit të martën për të zgjedhur presidentin që do të drejtojë vendin për katër vitet e ardhshme.

Votuesit amerikanë do të vendosin nëse Nënpresidentja Kamala Harris do të bëhet presidentja e parë grua e Shteteve të Bashkuara, ose do të rikthejnë në Shtëpinë e Bardhë ish Presidentin Donald Trump, i cili humbi zgjedhjet në vitin 2020.

Anketat e opinionit tregojnë se demokratja Harris dhe republikani Trump ndodhen përballë një prej garave më të ngushta presidenciale në dekada. Fituesi i zgjedhjeve e fillon mandatin katërvjeçar në janar të vitit 2025.

Sipas analistëve, rezultati përfundimtar ka të ngjarë të përcaktohet nga vota në shtate shtete, që cilësohen fushëbetejë. Sondazhet tregojnë se rivalët gëzojnë një mbështetje pothuajse të barabartë, me rreth 2% dallim nga njeri-tjetri.

ORA 06:08/ Dalin projeksionet, Trump kryeson me 232 vota elektorale dhe Harris 216.

ORA 5:55 / Harris fiton Virxhinian dhe shkon në 212 vota elektorale, Trump kryeson me 232

Kamala Harris ka fituar Virginia dhe 13 votat e saj elektorale, raporton Associated Press. Virxhinia është një tjetër shtet që ka tendencë blu kohët e fundit, por megjithatë pati një vizitë nga Donald Trump javën e kaluar, duket se nuk pati rezultat për republikanin.

/a.r