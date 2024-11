Kamala Harris dhe Donald Trump

Ka nisur numërimi i votave në dy shtetet e para, Indiana dhe Kentaki. Parashikimet për Indianën deri tani flasin për një avantazh të Trump me 71%, ndaj Harris në 26.8%. Kurse parashikimet e Kentakit flasin për Trump me 64.8% nga votat e numëruara deri tani dhe Harris me 34%.

Indiana ka mbi 260 mijë vota për Trump deri tani dhe mbi 160 mijë për Harris, kurse në Kentaki ish-presidenti kryeson me 122 mijë vota, nga mbi 50 mijë që ka Harris. Zv/presidentja kryeson në New Hampshire, ku i njihen edhe 3 mandatet në Kongres. Indiana dhe Kentaki kanë respektivisht 11 dhe 8 mandate.

Por këto janë dy shtete që historikisht janë të parashikuara se fitohen nga Republikanët dhe nuk hyjnë në ato 7 që kanë “çelësin” për Shtëpinë e Bardhë.