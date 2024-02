Kandidatët e pavarur të lidhur me partinë e liderit pakistanez të burgosur Imran Khan fituan shumicën e vendeve në Asamblenë Kombëtare në zgjedhjet e përgjithshme të Pakistanit, duke korrur një fitore të papritur në një proces zgjedhor të dëmtuar nga një numërim i ngadaltë dhe akuza mashtrimi sipas CNN.

Sipas Komisionit Zgjedhor të Pakistanit, kandidatët e pavarur kanë fituar 98 vende deri më tani, me 22 vende ende të paprekura. Shumica e të pavarurve janë të lidhur me partinë e Khanit, Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Partia e Lidhjes Myslimane të Pakistanit Nawaz (PMLN), e kryesuar nga ish-kryeministri Nawaz Sharif, e cila ishte favorizuar për të fshirë zgjedhjet, deri më tani ka fituar vendin e dytë më së shumti me 69. Partia Popullore e Pakistanit (PPP) ka vendin e tretë. shumica me 51 vende.

Asnjë nga tre partitë kryesore të vendit nuk do të fitojë 169 vendet e nevojshme për të pasur shumicën në parlament dhe, për rrjedhojë, nuk do të jetë në gjendje të formojë qeverinë e vetme, duke e lënë të paqartë se kush do të zgjidhet për të qenë kryeministri i ardhshëm i vendit./m.j