Në një kohë kur prokuroria në Hagë ka kërkuar 180 vite burg për Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, Shqipëria dhe Kosova kanë miratuar rezoluta në mbrojtje të tyre.
Në emisionin “3D” në RTSH u diskutua pyetja se çfarë mund të bëjnë liderët shqiptarë për të mbrojtur jo vetëm pafajësinë e ish-krerëve, por edhe historinë dhe luftën për çlirimin e Kosovës?
Analistët nxorën në pah nevojën për një strategji të përbashkët diplomatike dhe angazhim të të gjitha institucioneve shqiptare për të mbrojtur të vërtetën historike të luftës së Kosovës.
Politologu Adri Nurellari theksoi se Kosova duhet të kërkojë monitorim të gjykatës dhe rinegocim të marrëveshjes me BE-në për mënyrën se si zhvillohen proceset dhe mungesën e kontrollit. Ai shtoi se Shqipëria duhet të ndërmarrë një ofensivë diplomatike për të mbështetur dhe përforcuar Kosovën, duke përdorur aksesin e saj më të madh në institucionet ndërkombëtare.
“Kosova duhet të kërkojë monitorim dhe të kërkojë nga Brukseli se si kontrollohet e monitorohet kjo gjykatë, duhet të kërkojë rinegocim të marrëveshjes me BE për këtë gjykatë për mënyrën se si po zhvillohen proceset dhe mungesa e kontrollit ndaj saj. Edhe Shqipëria duhet të bëjë një ofensivë diplomatike pasi duhet të shërbejë si mbështetëse dhe shumëfishuese e Kosovës pasi ka më shumë akses në institucionet ndërkombëtare. Problemi thelbësor për kombin tonë është njollosja e luftës dhe historisë, duhet një axhendë solide diplomatike e koordinuar. Duhet angazhim serioz në ofensivë diplomatike në botë dhe këtë e bëjnë të gjithë. Kjo situatë duhet të shërbejë si kambanë alarmi, tha Nurellari.
Analisti Ben Andoni u shpreh se shqiptarët janë “krejtësisht të vonuar dhe pothuajse e kanë humbur lojën”, ndërsa analistja Brisilda Gjikondi shtoi se duhet ndërmarrë një iniciativë për të bashkërenduar të gjithë faktorët shqiptarë për të bërë diçka serioze në mbrojtje të historisë dhe figurave të UÇK-së.
“Duhet ndërmarrë një nisëm për të bashkërenduar të gjithë faktorin shqiptar për të bërë diçka serioze”, tha Gjikondi.
