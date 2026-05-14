Kuvendi ka nisur me diskutime lidhur me rezolutën që përcakton angazhimet e parlamentit për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të vendit. Rezoluta është hartuar në dakordësi mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ndërsa pritet të diskutohet në seancë plenare për rreth 5 orë.
Gjatë debatit, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, u shpreh se kryeministri Edi Rama duhet të ishte këtu në seancë për të dhënë llogari mbi procesin e integrimit. Ai theksoi gjithashtu se kryeministri dhe ministri përgjegjës për negociatat me BE-në duhet të ishin në seancë për të raportuar mbi prioritetin kombëtar, atë të integrimit në BE.
“Diskutimi për raportin e integrimit për 5 orë është dakordësuar. Bashkimi i dy çështjeve ka qenë vendimmarrje e njëanshme e mazhorancës dhe jo e dakordësuar. Raporti i Këshillit të Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në Kuvend dhe është kryeministri që, sipas Kushtetutës, përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera dhe duhej të ishte ai këtu që të informonte Kuvendin mbi procesin e integrimit. Ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me BE dhe nuk është sot prezent. Nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, nuk bëhet kështu. Secili përgjigjet për përgjegjësitë kushtetuese që ka para Kuvendit. Ne e kemi quajtur bashkërisht integrimin prioritet mbarëkombëtar dhe ne nuk kemi prezent kryeministrin. Ai vjen vetëm për të votuar kur duhet numri përkatës, është kryeministër kartoni. Nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik, kryeministri është i detyruar të vijë të japë llogari, aq më tepër për integrimin që është prioritet kombëtar”, tha Bardhi.
Nga ana tjetër, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, vlerësoi dokumentin e hartuar si një ndër më të mirët e miratuar nga komisioni, duke theksuar se ai përfshin si kritikën ashtu edhe angazhimin për objektivin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Ai u bëri thirrje deputetëve që fillimisht të dëgjohet rezoluta dhe më pas të zhvillohet debati parlamentar.
“Kemi miratuar një dokument shumë të mirë, ndër më të mirët që ka miratuar ky komision dhe pas 5 orësh debat ka brenda edhe kritikën, edhe angazhimin, edhe syrin objektiv, por edhe yllin orientues të Shqipërisë sonë që është anëtarësimi në BE. Ky mocion me debat sot është i lidhur me nenin ku thuhet se në përfundim të debatit miratohet rezoluta dhe në fund të 5 orëve debat të miratojmë rezolutën që ka kaluar me konsensus. Do ishte mirë ta dëgjonim rezolutën dhe më pas të hapim debatin. Falënderoj anëtarët e Komisionit të Jashtëm pasi këto 48 orë kanë qenë një punë intensive dhe të mos e prishim punën e mirë dhe të ecim përpara me diskutimin. Të dëgjojmë produktin e punës dhe pastaj të diskutojmë”, tha Balla.
