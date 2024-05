Rezoluta për luftën korrupsionit e paraqitur në Kuvend nga ana shumicës parlamentare, është kthyer prej javësh në objekt debati mes PS dhe opozitës, lidhur me pretendimin e opozitës se ajo cenon Reformën në Drejtësi.

Nisur nga këto pretendime, të enjten ka reaguar edhe ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, e cila deklaroi se, në rezolutën për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, qartazi flitet për mos prekjen e shtyllave apo të elementeve të Reformës në Drejtësi.

Sipas saj, ky nuk është një ndryshim kursi sa i takon mirëqeverisjes, anti-korrupsionit dhe sundimit të ligjit, në të kundërt, është një thellim i kursit për mirëqeverisjen, anti-korrupsionin dhe sundimit të ligjit, duke qenë se PS-ja, jo vetëm në këtë rezolutë, por çdoherë dhe kurdoherë ka deklaruar se reforma në drejtësi, procesi në të cilin kaloi hartimi i planit kombëtar të veprimit për reformën në drejtësi, ishte, jo vetëm një plan politik i PS-së, por edhe një plan qeverisës që më pas u shndërrua në një plan kombëtar përmes Kuvendit të Shqipërisë.

“Ne nuk synojmë që përmes një rezolute, ‘me shkop magjik’, të përcaktojmë vullnetet dhe politikat sa u takon këtyre tri fushave, por, sigurisht, rezoluta është një hap i parë deklarativ, ku përcaktohet hapësira gjithëpërfshirëse që ka Kuvendi. Ne do të donim që të kishim në këtë rezolutë jo vetëm diskutimet e opozitës, që besoj se do t’i kemi, sepse ju në të gjitha seancat i prekni këto çështje, por në fund edhe njëlloj dakordësie sa u takon parimeve, sepse aty nuk shprehet asgjë tjetër përveç parimeve, për të cilat besoj se biem të gjithë dakord, ku përfshihet edhe çështja që ju e ngritët me shqetësim, për pa kthyeshmërinë e reformës në drejtësi”, theksoi Spiropali në Konferencën e Kryetarëve në Kuvend.

Sipas saj, në rezolutë flitet për këtë pakthyeshmëri dhe mos prekjen e shtyllave apo të elementeve të reformës në drejtësi, siç është rënë dakord dhe siç është votuar në vitin 2016.

“Këtë hapësirë gjithëpërfshirëse, që Kuvendit ia mundëson Kushtetuta dhe ligji, ne mund ta përdorim për të manifestuar vullnetin tonë politik, por edhe institucional në konceptimin e politikave më të mira dhe hartimin e një plani kombëtar veprimi në këto tri fusha, që është edhe synimi, në fakt, i ngritjes së komisionit të posaçëm për mirëqeverisjen, anti-korrupsionin dhe sundimin e ligjit në Kuvend. Këtu nuk ka asnjë përplasje, asnjë marrje kompetencash të komisioneve të përhershme apo të Këshillit të Integrimit, të gjithë kanë rolin e tyre. Kuvendi, në të gjithë këtë hapësirë të gjerë që ka, mundëson edhe ngritjen e komisioneve të posaçme për çështje të caktuara. Këto tri fusha janë prioritet i qeverisë, prioritet kombëtar dhe jo vetëm yni, sepse kanë dalë nga Procesi i Shqyrtimit Analitik të legjislacionit me BE-në, pra procesit screening“, tha Spiropali.

Ministrja nënvizoi se ne sot kemi një diagnozë, kemi një radiografi të të gjithë trupit, jo vetëm të ligjeve, por edhe të funksionimit të institucioneve tona, që ka dalë nga ky proces screening negociatash, dhe e kemi shumë të qartë se ku duhet të jemi, jo vetëm institucionet e qeverisë, pra që varen nga ekzekutivi, por të gjitha institucionet.

“Nuk integrohet as Partia Socialiste e Shqipërisë, as qeveria e Republikës së Shqipërisë në BE, integrohet Shqipëria në BE dhe ku tjetër, përveç Kuvendit, ne mund ta garantojmë këtë hapësirë, ku të shfaqim bashkëpërgjegjësinë tonë në këtë proces, ku të afrojmë edhe ekspertët më të mirë, vendas dhe të huaj, që të jenë partnerët tanë, BE-ja dhe SHBA-të, pjesë e këtij procesi, siç shkruhet e zeza në të bardhë në këtë rezolutë, dhe siç është vullneti ynë për t’i përfshirë në komisionin e posaçëm”, tha Spiropali.

Ministrja shprehu besimin se, është një mundësi e mirë për të gjithë deputetët që ndër vite kanë punuar dhe janë marrë me procesin e integrimit, apo siç drejtohet edhe Komisionin për Çështjet Evropiane në Kuvend, që të jenë pjesë e hartimit të këtij plani kombëtar, me masa institucionale, administrative apo edhe ligjore, të cilat adresojnë tashmë problematika konkrete, që kanë dalë nga procesi i shqyrtimit analitik, si dhe udhërrëfyesit që ne kemi hartuar për shtetin e së drejtës dhe reformën në administratën publike, për të përmendur dy.

“Kjo është një mundësi, besoj se është një instrument që Kuvendit ia jep Kushtetuta, ia jep ligji dhe ne duhet t’i përdorim të gjitha këto mundësi jo për të treguar protagonizëm politik, prandaj e kërkojmë bashkëpërgjegjësinë tuaj në këtë proces, por për të qenë të vetëdijshëm që Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për t’u integruar në BE brenda vitit 2030, siç ka shfaqur vullnetin dhe ambicien si kryetari i Këshillit, Charles Michel, apo kryetarja e Komisionit Evropian, të cilët besojnë se Ballkani Perëndimor mund ta hedhë këtë hap dhe Shqipëria, në fakt, është një lider në këtë rajon sa i tako këtij procesi”, tha Spiropali, duke kërkuar që në seancën e së hënës deputetët të diskutojnë dhe miratojnë këtë rezolutë.

/a.r