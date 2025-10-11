LIVE/ Serbi 0-1 Shqipëri (Rey Manaj 45+1′)
Leskovac, Serbi
Grupi K kualifikues i Kupës së Botës 2026 – 20:45
Në stadiumin ‘Duboçica’ të Leskovacit po luhet ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë, e vlefshme për Grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Dueli është si një ‘finale’ për dy skuadrat, kjo pasi një fitore të afron me vendin e dytë që të dërgon në play-off. Një humbje do largonte kuqezinjtë nga objektivat.
Komentet më të rëndësishme të ndeshjes:
45+1′ Mbyllet 0-1 pjesa e parë.
45+1` GOOL! Rey Manaj kalon në avantazh kuqezinjtë.
45′ Një minutë shtesë.
43′ Nuk ndalen thirrjet skandaloze të serbëve. Në stadium dëgjohen sërish thirrjet: “Kosova është Serbi”
42′ Karton i verdhë për Juljan Shehun, për ndërhyrje të gabuar ndaj Stankovic në mesfushë.
30′ Ekipi ynë shpëton mirë. Kostic kroson nga e majta dhe Vlahovic me një ‘penallti në lëvizje’ e dërgon topin pranë portës kuqezi.
25′ Krosim i fortë nga Qazim Laçi në të djathtë, por topi shkon në duart e Petrovic.
23′ Zivkovic dhe Manaj përplasen në fushë, arbitri Istvan Kovacs qetëson gjakrat.
22′ Asllani kroson bukur nga e majta, devijimi i Mitrovic për pak shkon në portë, por e ndal portieri vendas.
10′ Serbia më kërkuese në minutat e para. Shqipëria po fillon të mbajë topin në mesin e fushës. Sfida në ekuilibër deri tani.
1′ Nis ndeshja me topin e parë shkelmuar nga tanët.
Pragndeshje
Ky është takimi i tetë mes tyre në histori, ndërsa pesë fitore janë të serbëve, dy barazime dhe asnjë fitore e Shqipërisë. UEFA nuk regjistron ndeshjet e fituara në tavolinë, pasi tanët kanë marrë një fitore 0-3 më 14 tetor 2014 për sfidën e Beogradit, kur huliganët serbë u futën në fushë dhe dhunuan futbollistët tanë.
Ndeshja në Serbi është vlerësuar si e një rrezikshmërie të madhe nga FIFA, duke dërguar dy oficerë sigurie. Veç zhvendosjes së sfidës nga Beogradi në Leskovac për shkak të frikës nga huliganët serbë dhe klimës së tensionuar politike atje, Federata Serbe e Futbollit nuk nxorri në shitje asnjë biletë.
6500 tifozët serbë në Leskovac jenë me ftesa dhe të përzgjedhur, përfshi futbollistë nga akademitë e futbollit. Serbia është e dënuar që këtë duel ta zhvillojë me reduktim të 20 përqind të kapacitetit të stadiumit. Në bazë të një marrëveshjeje mes dy federatave, në ndeshjet Serbi – Shqipëri dhe anasjelltas nuk do ketë tifozë kundërshtarë.
Pas pesë sfidave të luajtura në Grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026, Anglia me 15 pikë mban kreun duke lënë pas Shqipërinë me tetë pikë. Serbia me shtatë pikë ndodhet në pozitën e tretë, por ka një ndeshje më pak. Më pas vijnë Letonia (5 pikë) dhe Andorra me një pikë.
SIGURIA – Pesë mijë policë janë të gatshëm për të ruajtur sigurinë në Leskovac. Në stadium ka afro 100 shqiptarë, staf i Federatës Shqiptare të Futbollit, drejtues klubesh nga Shqipëria dhe gazetarë që ndodhen me detyra pune. Në bazë të një marrëveshje mes federatave respektive, në duelet mes Shqipërisë dhe Serbisë ose anasjelltas, nuk do ketë tifozë kundërshtarë.
MUNGESAT – Adrion Pajaziti dhe Ardian Ismajli nuk janë të gatshëm për Sylvinhon për shkak lëndimesh. Te Serbia trajneri Stojkovic nuk do ketë të gatshëm Iliç, Lukiç, Nedeljkoviç, Vanja Milinkoviç-Saviç dhe Katai të lënduar, ndërsa Milenkoviç është i pezulluar, ashtu si edhe Lukiç.
ARBITRI – Arbitri rumun Istvan Kovacs do të jetë gjyqtari kryesor në ndeshjen mes Serbisë dhe Shqipërisë. Kovacs është arbitri më i mirë i UEFA-s, pasi atij iu besua finalja e edicionit të shkuar në Champions League, aty ku PSG mposhti Interin 5-0. Sipas njoftimit të UEFA-s, Istvan Kovacs do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Mihai Marica dhe Ferencz Tunyogi, ndërsa gjyqtar i katërt do të jetë Horatiu Feșnic, po nga Rumania. Në dhomën e VAR-it do të jenë gjyqtarët gjermanë Bastian Dankert dhe Pascal Muller.
Formacionet zyrtare:
Serbia (3-4-1-2): Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Stankoviç, Zivkovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, Mitroviç Trajner: Dragan Stojkovic
Shqipëria (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Laçi; Broja, Uzuni, Manaj Trajner: Sylvinho
