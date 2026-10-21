Nga Ylli Pata
Sali Berisha doli sot sërish me një thirrje për demokratët që të marrin pjesë në mitingun e të shtunës. i cili sipas tij është goditja finale ndaj Edi Ramës. Pikërisht të shtunën është edhe data ekzakte e Revolucionit te Tetorit në Rusi në vitin 1917, kur bolshevikët e Vladimir Iliçit thyen portat e Pallatit të Dimrit në Shën Petërsburg dhe ekzekutuan të gjithë familjen mbretërore të Romanovëve.
Pas sulmit nga kryqëzori Aurora drejt Pallatit të Dimrit, u inagurua revolucioni që ndryshoi jo vetëm Rusinë, por edhe mbarë botën. Flamuri trengjyrësh u zëvendësua me flamurin e kuq drapër e çekan i cili u pa në protestat e Parisit së bashku me Kifijen e famshme palestineze.
Kjo “rastësi” e Revolucionit Shqiptar të Tetorit erdhi me bujë nga Sali Berisha ku amnistoi Antifa-n, pasi kishte urdhëruar një sulm artilerik një ditë më parë nga “kryqëzori” i tij mediatik familjar mbi ambasadorin amerikan në Tiranë.
Megjithatë coming out-I i Berishës, a thua se është Vladimir Iliçi i ardhur nga Zvicra me tren special i eskortuar nga shërbimi sekret gjerman, nuk e ka bërë efektin suprizë.
Pasi doktori ka qenë një mbështetës i vjetër dhe organizator i çdo revolucioni në Shqipëri këto 37 vjet.
Ai në të vërtetë nuk është Vladimir Iliçi, madje as idhulli i tij i vjetër Leon Trocky, por një menshevik, të cilit anëtarët e fraksionit, bolshevikët realë i hodhën në Lanë.
Marrja e autorësisë nga Berisha është më shumë një hall sesa një ngjarje reale. Revolucioni shqiptar i Tetorit, ka bolshevikët e tij, të cilët mbeten ilegalë, njësoj si Partia Komuniste Shqiptare gjatë luftës, që megjithatë shkruante trakte dhe kishte një gazetë të sajën “Zëri i Popullit” që e shtypte nëpër shaptilografe nga shtëpitë e “thjeshta të Tiranës”.
Shtypi i bolshevikëve të Revolucionit Shqiptar të Tetorit, që normalisht nuk shtypet më ngaqë është digjital, i ka qendrat në kthinat sekrete të shërbimeve inteligjente jashtë Shqipërisë.
Dy faktorët realë të këtij revolucioni, të cilët i kanë dhënë sinjalet e tyre mbeten të fshehur. Njëri që ka lidhje me të majtën ekstreme të ANTIFA-s dhe tjetri me islamin politik, që gjithashtu i ka treguar shenjat e veta.
Kjo fshehje është e kotë, pasi të gjithë i shohin sinjalet dhe duart e tyre që hedhin gurët dhe kordinuan operacionin që dogji Tiranën.
Këta organizatorë do të duhet të dalin hapur e të shpallin përballë publikut idetë dhe synimet e tyre. Të heqin maskat e të tregojnë fytyrat, emrat, CV-të, e të hyjnë në politikë.
Fshehja pas minorenëve nuk i bën revolucionarë, por së paku ilegalë, e së shhumti terroristë. Revolucioni i vërtetë i tetorit pati emra që edhe ndryshuan historinë e botës; Lenini, Stalini e Trocky.
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