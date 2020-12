Agron Tufa ka reaguar pas një lajmi, se disa aktivistë të PD-së janë ndaluar nga policia.

Ai bën thirrje për rrëzimin me dhunë të Qeverisë, pasi sipas tij, me votë Ramën nuk e rrëzojnë dot.

“Arrestimi i sociologut të njohur Ergys Mertiri dhe 3 aktivistëve të tjerë të Aleancës për mbrojtjen e teatrit ështe shenjë e humbjes së durimit.

Qeveria fashisto-komuniste e Ramës me plolicinë e udhëhequr nga Sigurimi i diktarurës së etërve po jep sinjalin e shokut Cigarja: “pushtetin e kemi fituar me grykën e pushkes (vini re, jo me votë), dhe do ta mbrojmë me grykën e pushkës”.

Shpresat për ta rrezuar këtë diktaturë me votë kanë vlerë brenda nje normaliteti qoftë dhe minimal. Por asnjë normalitet sado minimal, nuk ekziston më.

Mbetet më e vështira, më e dëshpërueshmja, por dhe më e domosdoshmja: kjo diktaturë duhet rrëzuar me forcë dhe duhet të mbulohet me turp”, shkruan Agron Tufa nga azili.

g.kosovari