Për një kohë të gjatë, Shqipëria ka qënë një vend i zoluar në mes të Evropës. Kjo ndryshoi gradualisht pasi udhëtarët e parë u magjepsën nga vendi, shkruan Gregor Waser në revistën zvicerane “Travel News”.

Në 2010, Shqipëria nisi të shfaqej gjithnjë e më shpesh në listat e destinaciove më të mira të rekomanduara nga revistat e udhëtimeve, përfshirë “Lonely Planet”.

Në vitin 2014 dhe 2015, rreth tre milionë turistë vizituan vendin e Evropës Juglindore, i cili kufizohet me Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë dhe ndodhet vetëm “një hap larg” Pulias dhe Korfuzit.

Kjo shifër vazhdon të rritet me shpejtësi. Në vitin 2023, Shqipëria u vizitua nga 10 milionë turistë.

Malet, kultura dhe plazhet

Shqipëria është pak më e vogël se Zvicra dhe brenda kësaj zone ka gjithçka. Në veri janë malet deri në 2700 metra lartësi, të favorshme për ecje dhe për të shijuar peizazhin.

Vendi ka një vijë bregdetare rreth 400 kilometra të gjatë me plazhe që janë njëkohësisht me rërë dhe guralecë… të shkëlqyera për not.

Shqipëria ofron gjithashtu një kulturë të pasur, me Vendet e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s si Berati dhe Gjirokastra dhe njerëz shumë miqësorë dhe ushqim të shijshëm.

“Pas udhëtimit në 100 vende, më duhet të them se Shqipëria është një nga destinacionet më emocionuese… kultura, njerëzit dhe natyra më magjepsin”, tha Marco Wipfli, kreu i “Meersicht Travel & Lifestyle”, agjencia zvicerane e udhëtimeve.

Shqipëria është një destinacion me potencial të madh. Ajo vlerësohet veçanërisht për peizazhin e larmishëm, mikpritjen dhe përvojat autentike larg turmave turistike”, tha Martin Fehrlin, drejtori menaxhues i “Imbach Reisen”, agjencia zvicerane e udhëtimeve hiking.

“Nuk e kisha imagjinuar kurrë një peizazh kaq të larmishëm, male të larta, plazhe të bukura me ujëra blu bruz përgjatë detit Adriatik, lugina piktoreske lumenjsh dhe liqene në mes”, tha Esther Portmann, zëvendësdrejtoresha menaxhuese e “Imbach Reisen”.

“Jam impresionuar nga kryeqyteti, Tirana. Është e pabesueshme se sa shumë mund të shohësh në një kohë kaq të shkurtër. Peizazhi i qytetit karakterizohet nga një ndërthurje e arkitekturës komuniste, ndërtesave moderne dhe fasadave shumëngjyrëshe”, tha ajo.

“Gjenden shumë galeri, muze dhe zona të gjalla me bare dhe restorante me hapësira të gjelbra”, shtoi ajo.

Aeroporti i Ri i Vlorës – Shqipëria, vendi i nderit në panairin ITB 2025 në Berlin

Trefishimi i numrit të vizitorëve në 10 vjet, siç ka përjetuar Shqipëria, është i madh.

Konsolidimi, veçanërisht në drejtim të ndreqjes së mungesës së punëtorëve të kualifikuar, ka të ngjarë të vazhdojë edhe për disa vite të tjera.

Megjithatë, nuk ka gjasa të mbetet në dhjetë milionë turistë gjatë viteve të ardhshme.

Aeroporti i ri i Vlorës, në jug të vendit është planifikuar të hapet në mars të 2025.

Në 2025, Shqipëria synon të shkaktojë një sensacion për të promovuar më tej turizmin si një vend mysafir në panairin më të madh të turizmit në botë dhe për t’u paraqitur para audiencës së ITB Berlin në mënyra të ndryshme.

