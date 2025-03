Në ITB të këtij viti në Berlin, Shqipëria ishte vendi zyrtar i ftuar dhe impresionoi vizitorët me diversitetin e saj. Studiuesi i fenomeneve të së ardhmes, *Thomas Druyen shpjegon se si mund të shndërrohet një vend në tranzicion në një magnet të turizmit të Evropës.

Ndryshimi politik dhe ngritja ekonomike

Dekadat e fundit kanë shënuar një proces të thellë transformimi në Shqipëri, duke e çuar vendin nga një sistem komunist i izoluar në një demokraci në zhvillim me vrull ekonomik në rritje dhe rigjallërim kulturor. Dikur një lojtare që mezi dukej në skenën gjeopolitike, Shqipëria tashmë është pozicionuar si një kandidate serioze për në Bashkimin Evropian. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultat i reformave të brendshme, por edhe reflektim i një vullneti të rrënjosur thellë për integrim evropian. Por, cilët faktorë e kanë bërë të mundur këtë ndryshim?

Forcimi i shtetit të së drejtës

Trazirat politike të fillimit të viteve ’90 u shënuan nga faza të paqëndrueshme tranzicioni, gjatë të cilave vendi ishte në gjendje të çlirohej ngadalë nga barra e trashëgimisë së diktaturës. Në veçanti, forcimi i shtetit të së drejtës, zbatimi i masave kundër korrupsionit dhe reforma në sistemin gjyqësor e kanë vendosur Shqipërinë në një kurs të qartë drejt BE-së. Kjo rrugë vazhdon të ndiqet vazhdimisht, edhe pse nuk mund të zbatohet kurrë tërësisht pa probleme. Megjithatë, stabiliteti politik dhe besimi institucional në rritje tregojnë se Shqipëria është e gatshme të përafrohet me standardet e larta të BE-së dhe të marrë një rol aktiv në komunitetin evropian.

Momenti ekonomik dhe rritja e turizmit

Krahas stabilizimit politik, Shqipëria ka pësuar një transformim të dukshëm ekonomik. Ndërsa vitet ’90 karakterizoheshin ende nga pasiguria financiare dhe papunësia e lartë, vendi ka krijuar një ekonomi tregu dinamike nëpërmjet reformave të synuara dhe investimeve të huaja. Theks i veçantë i është kushtuar sektorëve të infrastrukturës, turizmit dhe energjisë së rinovueshme, të cilët janë kthyer në shtyllat kryesore të zgjerimit ekonomik.

Turizmi, në veçanti, është shfaqur si një shtytës qendror i rritjes ekonomike. Kjo dëshmohet qartë dhe në mënyrë të qëndrueshme nga roli i fundit i Shqipërisë si vendi zyrtar i ftuar në panairin më të madh të turizmit në botë, ITB në Berlin. Ai gjithashtu thekson sezonin më të suksesshëm turistik të Shqipërisë deri më sot, me 11,7 milionë vizitorë të huaj.

Diversifikimi i turizmit

E ardhmja e turizmit në Shqipëri qëndron në diversifikimin strategjik. Përtej plazhit tradicional dhe turizmit kulturor, sektorë të specializuar janë të gatshëm për rritje të ndjeshme. Ekoturizmi është në rritje, duke përfituar nga peizazhet e paprekura të Shqipërisë – nga Alpet deri te lagunat bregdetare – ku agroturizmet dhe turnetë e natyrës me guidë po tërheqin më shumë vizitorë. Turizmi i aventurës po lulëzon gjithashtu, me gjeografinë e bukur të vendit që ofron gjithçka, nga rafting dhe biçikleta malore deri te paragliding.

Në të njëjtën kohë, turizmi shëndetësor po bëhet më i spikatur, me zhvillimin e llixhave termale dhe resorteve. Turizmi mjekësor është gjithashtu në rritje, ku kombinimi i Shqipërisë me aftësi të larta profesioninale dhe çmimet konkurruese tërheqin më shumë pacientë ndërkombëtarë.

Turizmi ushqimor është një tjetër pikë kryesore në zhvillim. Verërat e Shqipërisë, festivalet e kuzhinës dhe përvojat e ngrënies nga ferma në tryezë po e vendosin vendin në hartën për adhuruesit e ushqimit në mbarë botën.

Bumi i turizmit do të ketë pasoja ekonomike

Bumi turistik i Shqipërisë pritet të ketë efekte të gjera ekonomike. Ekspertët parashikojnë se deri në vitin 2035, sektori i turizmit mund të kontribuojë deri në 30% të PBB-së së vendit dhe të krijojë mbi gjysmë milioni vende pune, direkt dhe indirekt. Kjo rritje ekonomike mund të ulë ndjeshëm papunësinë, veçanërisht tek të rinjtë. Mund të ndihmojë gjithashtu në kthimin e rënies së popullsisë në zonat rurale dhe, nëpërmjet rritjes së të ardhurave nga taksat, të çojë në përmirësime të mëdha në sistemin arsimor dhe të kujdesit shëndetësor. Për më tepër, njohja ndërkombëtare në rritje e Shqipërisë po forcon besimin kombëtar dhe identitetin kulturor.

Sfidat dhe mundësitë në turizëm

Pavarësisht këtyre perspektivave premtuese, ka sfida që duhen adresuar. Mbrojtja e mjedisit është thelbësore për ruajtjen afatgjatë të bukurisë natyrore të Shqipërisë. Rregullore të rrepta ndërtimi, zonat e mbrojtura detare dhe strategjitë e menaxhimit të qëndrueshëm të ujit janë thelbësore për të siguruar që turizmi të mos bëhet në kurriz të mjedisit.

Një sfidë tjetër është natyra sezonale e turizmit. Nxitja e aktiviteteve dimërore dhe ngjarjeve kulturore mund të ndihmojë në përhapjen e përfitimeve ekonomike gjatë gjithë vitit.

Sigurimi i standardeve të cilësisë është gjithashtu një çështje kyçe. Programe gjithëpërfshirëse trajnimi do të jenë të nevojshme për të siguruar që nivelet e mikpritjes dhe shërbimeve të përmbushin pritshmëritë ndërkombëtare. Për më tepër, planifikimi i infrastrukturës është thelbësor për të parandaluar mbipopullimin, ndërsa numri i vizitorëve vazhdon të rritet.

Rilindja kulturore e Shqipërisë

Krahas progresit politik dhe ekonomik, Shqipëria po përjeton një ringjallje të rëndësishme kulturore. Gjatë epokës komuniste, shumë forma tradicionale të shprehjes u shtypën ose manipuluan për qëllime ideologjike. Tani, vendi po përjeton një dinamizëm të ri kulturor që po e sjell atë në skenën ndërkombëtare.

Galeritë e artit modern në Tiranë, projektet e restaurimit arkitektonik dhe një skenë e lulëzuar muzikore, filmi dhe letrare janë shenja të qarta të kësaj ringjalljeje. Shqipëria po ndërthur me sukses trashëgiminë e saj historike me një vizion bashkëkohor, duke u dëshmuar jo vetëm si një roje e traditës, por edhe si një shtytëse e inovacionit kulturor.

Kuzhina shqiptare po përjeton gjithashtu një rilindje, duke bashkuar ndikimet mesdhetare me traditat vendase, duke shtuar diversitetin kulinar të Evropës.

Rëndësia gjeopolitike dhe ekonomike për Evropën

Rëndësia gjeopolitike dhe ekonomike e Shqipërisë për Evropën nuk mund të mbivlerësohet. Pozicioni i saj strategjik në Adriatik, lidhjet ekonomike në rritje me vendet anëtare të BE-së dhe reformat e brendshme të vazhdueshme nxjerrin në pah potencialin e vendit si forcë stabilizuese në rajon.

Anëtarësimi në BE jo vetëm që do të hapte mundësi të reja për Shqipërinë, por gjithashtu do të kontribuonte në kohezionin ekonomik dhe të sigurisë të kontinentit. Në një kohë kur Europa përballet me sfida të shumta, Shqipëria mund të luajë një rol të vlefshëm si një katalizator ekonomik dhe një urë kulturore. Vendi po bën gjithashtu përparime në fusha të tilla si inteligjenca artificiale, duke e pozicionuar veten si një lojtar që mendon përpara në rajon.

Shqipëria: Një yll në ngjitje

30 vitet e fundit kanë treguar se Shqipëria nuk është vetëm një perlë e fshehur për udhëtarët, por edhe një vend që punon aktivisht drejt një të ardhmeje evropiane. Reformat e thella në politikë, ekonomi dhe kulturë pasqyrojnë një komb të vendosur për të përballuar sfidat aktuale dhe për të kapur mundësitë e ardhshme.

Ata që vizitojnë Shqipërinë sot, jo vetëm që do të ndeshen me mikpritjen e ngrohtë dhe peizazhet që të lënë pa frymë, por edhe një vend që po kalon një transformim dinamik – ai që e sheh Evropën jo vetëm si një destinacion, por si një pjesë integrale të identitetit të tij./ a.jor.

*Thomas Druyen ka studiuar efektet e ndryshimit në mendjen njerëzore, shoqërinë dhe brezat e ndryshëm për më shumë se tre dekada. Që nga viti 2015, ai është drejtor i Institutit për Psikologjinë e Ardhshme dhe Menaxhimin e së Ardhmes, dhe që nga viti 2006, ai drejton gjithashtu Institutin për Kulturën Krahasuese të Pasurisë dhe Psikologjinë e Pasurisë në Universitetin Privat Sigmund Freud në Vjenë./