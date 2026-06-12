SHBA dhe Irani janë pranë nënshkrimit të një memorandumi për ti dhënë fund luftës në Gjirin Persik, i cili mund të zyrtarizohet që këtë të diel.
Burime diplomatike për Reuters, bëjnë me dije se Gjeneva është vendi ku mund të zhvillohet takimi, ndërsa palët po punojnë intensivisht për finalizimin e tekstit përpara të shtunës.
Sipas projektit fillestar, dokumenti pritet të firmoset nga Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, dhe Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammed Baqer Qalibaf.
Pavarësisht optimizmit të shprehur nga Presidenti Donald Trump, i cili gjatë një deklarate në Shtëpinë e Bardhë e cilësoi këtë si një “zgjidhje të shkëlqyer”, detajet e rrjedhura nga drafti sugjerojnë se Teherani ka arritur te përmbushë një pjesë të mirë të kërkesave të tij.
Burime të larta zyrtare nga Teherani konfirmojnë se marrëveshja parashikon lëshime të rëndësishme nga pala amerikane.
Ndër pikat kryesore të draftit përfshihen:
-Shfuqizimi i menjëhershëm i masave shtrënguese mbi eksportet e naftës iraniane.
-Zhbllokimi i miliarda dollarëve të ngrirë në llogaritë ndërkombëtare.
-Ndërprerja e luftimeve në të gjitha frontet, duke përfshirë edhe Libanin.
-Pezullimi i diskutimeve për programin bërthamor, duke e lënë atë si temë për bisedime të mëvonshme.
Në këmbim të këtyre masave, Uashingtoni synon rihapjen e Ngushticës së HormuzIt.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr ka publikuar detaje shtesë, sipas të cilave Uashingtonit i kërkohet gjithashtu të paraqesë një plan konkret për rindërtimin e ekonomisë së dëmtuar të Iranit.
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