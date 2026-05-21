Doktoreshë Mereme Sela, që u bë e njohur pak javë më parë pasi dorëzoi kandidaturën për të garuar për kryetare të PD-së, sqaroi në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV deklaratën për respektin ndaj të vdekurve. Ajo tha se e kishte fjalën për krijimin e kushteve normale në varreza, me rrugë dhe ndriçim.
Pjesë nga biseda
Rakipi: Një pikë që bëri bujë dhe u përpoqën disa të tallen, ju thatë një nga pikat e programit tuaj, respekti për të vdekurit. Mendoj se mirë e keni. Ne kemi problem për respektin për të gjallët, por edhe për të vdekurit nuk është keq. Doktori dhe Rama, i përdorin shumë të vdekurit.
Sela: Unë bëj pjesë te Mereme Sela, atësia dhe mëmësia ime. Në respektin për të vdekurin, ndër të gjithë programit, kam thënë një pikë këtë, e kam shpjeguar, kur shkojmë në varreza, janë pa rrugë, pa ndriçim. Isha në varrim para ca kohësh, gati rrëshqiti xhenazja. Varrezat e familjes i kam në Arrameras, kam shtruar edhe rrugën. Ky ka qenë qëllimi. Shumë varreza nga Bahskia Tiranë janë bërë me rrugë dhe ndriçim, ky është respekti. Kemi biznesmenë që kanë njerëz në botën e përtejmë, u bëhet bari dy metra, nuk shkon njeri. Pra kjo ka qenë ideja, duhen parcela të reja, rrugë, ndriçim.
