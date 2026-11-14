Reshjet e rëna me intensitet në veri kanë shtuar prurjet në kaskadën e Drinit. Situata ka ndikuar edhe në nivelin e liqenit të Fierzës, ku kuota e ujit ka arritur në rreth 255 metra.
Sipas të dhënave, prurjet rezultojnë 100 m³ në sekondë. Por, pavarësisht kësaj, niveli në Fierzë mbetet i ulët, i ndikuar nga mungesa e reshjeve gjatë verës dhe vjeshtës.
Sipas një njoftimi zyrtar, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) ka zhvilluar një procedurë blerjeje energjie për periudhën 11–15 nëntor.
Në këtë procedurë janë blerë 21 mijë e 600 megavat-orë energji elektrike, me një vlerë totale prej 6.4 milionë eurosh. Blerja synon të sigurojë furnizimin me energji dhe të përmbushë nevojat e konsumit gjatë kësaj periudhe.
Ndërkohë, Shqipëria po synon të diversifikojë burimet e prodhimit të energjisë elektrike, me qëllim uljen e varësisë nga reshjet dhe kushtet atmosferike. Në këtë drejtim, energjia diellore po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi, duke zënë aktualisht rreth 10 për qind të prodhimit total të energjisë në vend.
Zgjerimi i kapaciteteve të energjisë diellore dhe përdorimi i burimeve të tjera alternative shihen si mundësi për të rritur sigurinë energjetike dhe për të reduktuar ndikimin që ndryshimet e motit kanë në prodhimin vendas të energjisë elektrike.
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