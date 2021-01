Presidenti Ilir Meta përmes një postimi në rrjetet sociale i ka bërë thirrje qeverisë që të marrë në konsideratë paralajmërimet e IGJEUM për një përkeqësim të situatës hidrometeorogjike në të gjithë territorin e vendit.

Sipas Metës, qeveria duhet të informojë me transparencë në kohën e duhur popullatën që jeton në zonat në rrezik, të garantojë rezerva të mjaftueshme ushqimore për ta, të vendosë në punë hidrovoret, të vendosen në gatishmërimi strukturat e koordinimi, menaxhimit dhe ato operacionale për të minimizuar riskun në zonat e ekspozuara ndaj rrezikut.

Sipas kreut të shtetit mbrojtja e jetës dhe pronës së çdo qytetari shqiptar është detyrim kushtetues.

Deklarata e plotë:

Prej ditësh, Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit ka dhënë paralajmërimin për një përkeqësim potencial të situatës hidrometeorologjike në të gjithë territorin e vendit, veçanërisht në ultësirën veriperëndimore, si dhe në zonat nga Shkodra në Fier.

Ndërkohë, stacionet hidrologjike në Kaskadën e lumit Drin, bëjnë me dije se për shkak të intesitetit të reshjeve, priten shkarkime të mëdha nga HEC-et dhe për pasojë parashikohet të ketë përmbytje në zonën e Shkodrës.

Në këto kushte, i bëj thirrje Qeverisë, ministrive përgjegjëse, prefekturave dhe bashkive në zonat me rrezikshmëri të lartë përmbytjeje, të marrin në konsideratë këto paralajmërime serioze dhe të garantojnë urgjentisht:

📌- Informimin me transparencë dhe në kohën e duhur të popullatës, që jeton në zonat me rrezik potencial përmbytjeje, me qëllim garantimin e jetës dhe minimizimin e pasojave në prona e bagëti;

📌- Garantimin me rezerva të mjaftueshme ushqimore për popullatën dhe blegtorinë;

📌- Vendosjen e hidrovoreve në regjim gatishmërie pune, me kapacitet të plotë;

📌- Vënien në gatishmëri të strukturave të koordinimit, menaxhimit dhe atyre operacionale, me qëllim marrjen e të gjitha masave parandaluese për minimizimin e riskut në zonat më të ekspozuara ndaj rrezikut;

📌- Gatishmërinë e strukturave operacionale, grupeve të kërkim-shpëtimit, mjeteve ajrore dhe mjeteve lundruese, për garantimin në çdo kohë të operacioneve efektive, në çdo zonë, që rrezikohet nga përmbytjet;

📌- Marrjen e masave për kalueshmërinë normale në të gjitha akset rrugore, veçanërisht në Veri, Verilindje dhe Juglindje, që rrezikohen të bllokohen nga reshjet e dëborës dhe rrëshqitjet e dheut apo gurëve.

Mbrojtja e shëndetit, jetës dhe pronës së çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë është një detyrim kushtetues, që duhet përmbushur me përgjegjshmëri maksimale.