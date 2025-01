Dëbora ka zbardhur pothuajse gjithë zonat malore të Bashkisë së Shkodrës. Gjatë natës deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës, reshje dëbore pati në akset rrugore Bogë-Theth, Hani Hotit-Tamarë, dhe Tamarë-Vermosh.

Në këto akse, sipas autoriteteve është punuar pa ndërprerje me borëpastruese për t’i mbajtur hapur dhe të kalueshme për automjetet. Temperaturat kanë arritur deri në -3 gradë Celsius.

Megjithatë për të gjithë drejtuesit e mjeteve rekomandohet që të lëvizin me kujdes, të përdorin gomat dimërore ose zinxhirë. Reshje dëbore ka patur edhe në juglindje të vendit, në zonat malore të Korçës dhe Ersekës. Dita e dielë pritet të sjellë përmirësim të motit, por do të shoqërohet me ulje të ndjeshme të temperaturave.