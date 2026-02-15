Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se rruga drejt Thethit do të vijojë të qëndrojë e mbyllur për shkak të reshjeve të dëborës dhe rrezikut nga ortekët.
Sipas njoftimit, ndërhyrja me mjete të rënda krijon tronditje dhe shkakton rrëshqitje të shtresave të dëborës. ARRSH vijon apelin e bërë më herët gjatë së dielës për shmangien e këtij aksi.
“Si pasojë e reshjeve intensive të borës dhe rrezikut të lartë të ortekëve rruga drejt Thethit do të vazhdojë të qëndrojë e mbyllur.
Kontraktori i mirëmbajtjes është në terren, po monitoron nga afër situatën, por ndërhyrja me mjete të rënda krijon tronditje dhe aktivizon rrëshqitjen e shtresës së dëborës në masë.
Siguria e qytetarëve është prioritet, ndaj u bëjmë thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve dhe vizitorëve që të shmangin çdo lëvizje në këtë segment rrugor deri në përmirësimin e kushteve dhe stabilizimin e situatës.
Autoriteti Rrugor Shqiptar do të njoftojë menjëherë sapo rruga të jetë e sigurt për qarkullim”, thuhet në njoftim.
Leave a Reply