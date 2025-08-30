Sinoptikania Anira Gjoni në një intervistë për ABC News ka dhënë një parashikim të detajuar për stuhinë që Shqipërinë këtë të shtunë. Sipas saj, stuhia do të arrijë kulmin gjatë natës, nga ora 22:00 deri në orën 3:00 të mëngjesit, dhe reshjet do të jenë më të forta në disa zona të vendit.
Anira Gjoni tha se reshjet do të intensifikohen gjatë natës dhe do të vazhdojnë deri të nesërmen, ndërkohë që pasditja e ditës së diel do të sjellë një pushim të përkohshëm.
Ajo sqaroi se reshjet e shiut pritet të vazhdojnë deri të mërkurën e ardhshme, por me një intensitet më të ulët pas ditës së martë.
Për shkak të reshjeve të shumta, sinoptikania ka paralajmëruar se në zonat malore të të gjitha qarqeve mund të ketë probleme serioze, si rrëshqitje dherash dhe mundësi për përmbytje të vogla. Po ashtu, qytetet e mëdha si Lezha, Durrësi dhe Tirana pritet të përjetojnë një përkeqësim të ndjeshëm të motit, me erë të fortë dhe reshje intensive, të cilat do të ndikojnë në trafikun dhe jetën e përditshme.
“Në zonat malore në të gjitha qarqet shfaqen problematika, të rrëshqitjeve të dherave. Kurse në qytetet si Lezha, Durrësi dhe Tirana pritet që të kenë një përkeqësim të motit. Presim që të kemi pushimin e reshjeve gjatë paradites së ditës së nesërme. Stuhia do të jetë nga ora 22:00 e darkë deri rreth orës 3:00 të mëngjesit. Por, kjo varet në zona të ndryshme, me orë të ndryshme. Reshjet pritet që të vazhdojnë gjatë natës, dhe deri mëngjesin e ditës së nesërme. Në ditën e hënë dhe të martë pritet që të ketë reshje shiu, deri nga dita e mërkurë, por kjo me intensitet të ulët”, tha meteorologia.
