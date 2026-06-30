Reshjet e dendura të shiut të shoqëruara me erë të fortë kanë shkaktuar problematika në disa zona të qarkut të Korçës por më së shumti në bashkinë e Maliqit.
Sipas raportimeve nga terreni, era ka rrëzuar pemë ndërsa njëra prej tyre ka rënë mbi një automjet.
Punonjësit e shërbimeve janë në terren dhe po punojnë për heqjen e pemës nga automjeti, si edhe për pastrimin e rrugës.
Ndërkohë, në fshatin Orman të bashkisë Maliq është regjistruar breshër.
Reshje breshëri janë raportuar edhe në një fshat të bashkisë Kolonjë, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën për evidentimin e dëmeve të mundshme.
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