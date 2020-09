Sot do të ketë reshje shiu në të gjithë territorin. Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit parashikon se në qytetet si Shkodër dhe Lezhë do të ketë shtrëngata shiu. Ndërkohë, temperaturat maksimale sot do të shkojnë deri në 29 gradë, ndërsa ato minimale në 17 gradë.

E martë, priten reshje të dobëta apo lokale të dobëta në shumicën e qarqeve por lokalisht mesatare në qarkun Shkodër. Reshjet e shiut pritet të jenë të shoqëruara me shtrëngata në qarqet Shkodër dhe Lezhë. Temperaturat: në bregdet: 22 / 27°C, në vendet e ulëta: 22 / 28°C , në vendet malore: 17 / 29°C. ERA pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.