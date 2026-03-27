Dëbora ka përfshirë dhe Llogaranë pas rënies së temperaturave. Gazetarja Afrovita Hysaj raportoi për RTSH se gjatë mbrëmjes së djeshme dhe në orët e para të ditës së sotme, në Qafën e Llogarasë janë regjistruar reshje dëbore me intensitet të ulët deri në mesatar. Si pasojë, një segment i rrugës, konkretisht nga zona e Pishës Flamur deri në pjesën tjetër të aksit, është zbardhur nga bora.
Ndërkohë, mjetet borëpastruese kanë qenë në terren, duke punuar për pastrimin dhe mbajtjen të hapur të rrugës, e cila aktualisht është e kalueshme për automjetet.
Situata paraqitet në përmirësim të vazhdueshëm, edhe për shkak të rritjes graduale të temperaturave, që po ndikojnë në shkrirjen e borës.
Leave a Reply